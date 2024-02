All’altezza di Piero: Layher rivoluziona il restauro con il ponteggio multidirezionale Allround

Una struttura provvisionale innovativa si fa protagonista nella Cappella Bacci della Basilica di San Francesco ad Arezzo, dove dal 27 gennaio al 12 marzo 2024 va in scena l’iniziativa “All’Altezza di Piero”. Il programma offre visite straordinarie al cantiere di manutenzione e revisione conservativa del ciclo di dipinti murali della Leggenda della Vera Croce di Piero Della Francesca, uno dei capolavori del Rinascimento.



La Direzione Regionale dei Musei della Toscana ha scelto il ponteggio multidirezionale Allround di Layher accessibile al fine di garantire un cantiere aperto al pubblico, offrendo una prospettiva unica e sicura sui dipinti del maestro. L’impresa Elettromeccanica Torritese ha installato le strutture Layher, rispondendo alle esigenze della committenza.



Oltre alla manutenzione del ciclo di dipinti di Piero della Francesca, l’intervento comprende il restauro di una croce dipinta del duecento (attribuita al pittore umbro noto come Maestro di San Francesco) e di una bifora vetrata. La sfida progettuale era creare una struttura compatta, accessibile al pubblico e in grado di supportare le operazioni di restauro.



L’iniziativa segue quella del battistero di Firenze dove Layher e Tecno System Appalti firmano un’altra opera provvisionale innovativa che permetterà di tenere aperto il monumento durante i sei anni di lavori e di fare ammirare al pubblico i mosaici da vicino. Esperienze uniche e possibili solo durante il periodo del restauro.



I vantaggi del ponteggio multidirezionale Allround La soluzione adottata è il sistema multidirezionale Allround di Layher, caratterizzato da elementi ad alta resistenza e peso ridotto. L’accesso del pubblico è garantito da scale in alluminio, mentre una piattaforma elevatrice facilita l’ingresso per visitatori con disabilità.



Grazie alle caratteristiche della struttura Layher, si preservano le superfici dipinte evitando l’uso di sistemi d’ancoraggio invasivi. Inoltre, le opere provvisionali installate all’esterno e all’interno della bifora permettono il puntellamento della colonnina centrale della bifora, qualora fosse necessario, e gli avvicinamenti necessari per la rimozione dei pannelli vetrati e l’intervento di restauro dei telai metallici.



I numeri del ponteggio Layher: peso complessivo ponteggio esterno: 2.450 kg

peso complessivo ponteggio altare: 2.800 kg

peso complessivo ponteggio cappella: 10.900 kg

area piani di calpestio: 240 mq

ingombro a terra: 15mq (circa 1/4 della pianta della cappella) Il sistema multidirezionale Allround è il primo sistema multidirezionale al mondo, creato da Layher nel 1974.

Il progetto del ponteggio di restauro Il contributo di Layher va oltre il ponteggio stesso. L’uso del software SIM (Scaffolding Information Modelling) e Layplan Cad ha permesso una digitalizzazione avanzata del progetto, migliorando sicurezza e redditività. La tecnologia ha anche consentito il monitoraggio dei pesi e delle interferenze della basilica, riducendo ritardi e migliorando la sicurezza del cantiere.



Layher, fondata in Germania nel 1945, si conferma pioniera nel settore delle opere provvisionali. Il suo ponteggio multidirezionale Allround, introdotto nel 1974, continua a distinguersi per velocità di assemblaggio, sicurezza e adattabilità a diverse situazioni, confermando la sua leadership nel campo del restauro e della conservazione artistica.



