Heidelberg Materials lancia evoBuild®, il nuovo marchio globale riservato ai prodotti contenenti materiali riciclati e a basse emissioni di CO 2 . I prodotti evoBuild® si distinguono per le caratteristiche di sostenibilità e ciascuno di essi deve soddisfare dei requisiti rigidi per entrare a far parte di questa gamma. Heidelberg Materials è la prima azienda nel settore dei materiali per costruzioni a utilizzare criteri standardizzati nel mondo per etichettare i prodotti sostenibili. Tutti i paesi del Gruppo inseriranno progressivamente i propri prodotti sostenibili nella gamma evoBuild®.



«Dopo aver lanciato il nostro nuovo marchio aziendale Heidelberg Materials in più di 20 paesi, armonizzare a livello globale la nostra gamma di prodotti sostenibili è il successivo passo logico e riveste un significato importante – ha dichiarato Dominik von Achten, Presidente del Managing Board di Heidelberg Materials –. Di recente abbiamo presentato il nostro marchio evoZero® per il primo cemento net zero carbon captured al mondo. Adesso aggiungiamo evoBuild® alla famiglia dei marchi evo, con una nuova veste per tutti i prodotti che si distinguono per lo speciale contributo alla riduzione della CO 2 e per la circolarità. Una decisione che riflette inoltre la grande attenzione della nostra azienda all’offerta di soluzioni sostenibili per i nostri clienti».



«Il lancio di evoBuild®significa applicare criteri uguali e chiari per i prodotti sostenibili di tutte le aziende del Gruppo nel mondo. La coerente categorizzazione di evoBuild si basa sulla nostra strategia di sostenibilità e aumenta significativamente la trasparenza nei confronti dei clienti e degli stakeholder. Si tratta di un passo importante verso il conseguimento di uno dei nostri obiettivi fondamentali nel percorso verso il net zero; puntiamo infatti a generare il 50% dei nostri ricavi con prodotti sostenibili entro il 2030», ha dichiarato Nicola Kimm, Chief Sustainability Officer di Heidelberg Materials.



I prodotti evoBuild®saranno disponibili in tutte le linee aziendali e saranno a basse emissioni di CO 2 (cemento e calcestruzzo), contenenti materiali da riciclo (calcestruzzo) o con entrambe queste due caratteristiche. I prodotti a basse emissioni di CO 2 devono produrre una riduzione della CO 2 pari ad almeno il 30% rispetto al valore di riferimento. I prodotti circolari devono contenere almeno il 30% di inerti riciclati, oppure devono ridurre la quantità di materiali di almeno il 30% – come, ad esempio, la malta speciale di Heidelberg Materials per la stampa di calcestruzzo in 3D.



>> Vorresti ricevere news come questa? Clicca qui, è gratis





Heidelberg Materials: dopo evoZero® arriva evoBuild® Dopo il lancio del marchio evoZero®, il primo cemento net zero carbon captured al mondo, avvenuto nel novembre 2023, evoBuild® è il secondo marchio globale di Heidelberg Materials incentrato sulla sostenibilità.



evoBuild® consente di avere una categorizzazione chiara, coerente e trasparente dei prodotti sostenibili in tutto il mondo e accompagna il marchio evoZero®, lanciato di recente.



Heidelberg Materials è uno dei maggiori produttori integrati al mondo di materiali e soluzioni per l’edilizia, con posizioni di leadership nel mercato del cemento, degli aggregati e del calcestruzzo. È presente in più di 50 paesi con circa 51 mila dipendenti in quasi 3 mila sedi. Al centro delle azioni c’è la responsabilità per l’ambiente. In qualità di pionieri sulla strada verso la neutralità carbonica e l’economia circolare nell’industria dei materiali da costruzione, Heidelberg Materials sta lavorando su materiali da costruzione sostenibili e soluzioni per il futuro. Attraverso la digitalizzazione offre nuove opportunità ai nostri clienti.



Heidelberg Materials, in Italia, raccoglie l’eredità dei marchi di Italcementi e di Calcestruzzi, società che con la loro storia fatta di persone, di conoscenze e di innovazione, hanno contribuito allo sviluppo economico del Paese. È operativa su tutto il territorio nazionale con 10 impianti di produzione di cemento, 4 centri di macinazione e oltre 120 impianti di produzione del calcestruzzo. Con il nuovo marchio evoBuild®, Heidelberg Materials, leader della sostenibilità nel settore dei materiali da costruzione, applica criteri rigidi e coerenti a livello globale per i prodotti sostenibili e mira a definire nuovi standard per i prodotti a basse emissioni di CO 2 .



Per ulteriori informazioni

heidelbergmaterials.com