Calamo: una vera innovazione fra i box doccia minimali

Il box doccia minimale risulta essere particolarmente apprezzato dal mercato, alla ricerca costante di prodotti poco impattanti che esaltino, nell’insieme del bagno, il gusto dell’essenziale.



Partendo da questa esigenza, Relax ha appena presentato il suo box doccia Calamo.



L’obiettivo dell’azienda era quello di ideare un prodotto che potesse rappresentare la migliore sintesi fra il minimalismo e l’individuazione di soluzioni tecniche che lo esaltassero sia da un punto di vista estetico che della funzionalità.



>> Vorresti ricevere news come questa? Clicca qui, è gratis



Fig.1_Box doccia Calamo – Relax

Box doccia minimale Calamo: le innovazioni tecniche La ricerca è iniziata sin dal nome: Calamo, infatti, è “la Canna corta e sottile, appuntita in cima con un taglio obliquo, di cui gli antichi si servivano per scrivere”. Partendo da questa definizione, i profili sono stati pensati per essere di larghezza estremamente ridotta, tanto che il profilo superiore è di soli 2 cm. La purezza della linea sottile del profilo è valorizzata inoltre dalla copertura dei cuscinetti, che non sono a vista e rendono il box doccia diverso da altri presenti nel mercato.



La maniglia, inoltre, sviluppata per tutta l’altezza del vetro, è anch’essa di dimensioni ridotte e posizionata sull’estremità del vetro della porta. Oltre a soddisfare il gusto estetico del minimalismo, questa soluzione permette anche di massimizzare l’apertura della porta e quindi lo spazio utile di ingresso, a differenza dei box doccia che hanno la maniglia applicata più internamente sul vetro.



Un terzo aspetto di innovazione che ritroviamo in questo box doccia scorrevole è, invece, la distanza esistente fra il vetro fisso e la porta. Normalmente, fra questi la distanza è di 18/20mm. Relax invece, per il modello Calamo, ha ridotto questa distanza a soli 9mm. Il risultato è quello di rendere minima, da un punto visivo, lo stacco dei due elementi e rendere il lato della porta più minimale degli altri box doccia presenti sul mercato.

Fig.2_Particolare maniglia – Relax

Box doccia minimale Calamo: i materiali La ricerca del bello si è invece concretizzata nella scelta del materiale dell’angolare di unione superiore dei profili. Invece di usare la plastica, si è optato per l’alluminio. Essendo dello stesso materiale dei profili, si riesce a garantire una perfetta resa estetica della finitura, senza dover ricercare compromessi che ne sminuiscano il valore.



Oltre a questi aspetti che impattano sull’estetica e possono essere facilmente ed immediatamente apprezzati, c’è un aspetto tecnico che rende questo box doccia pratico: la regolazione, fondamentale, sia per un’ottimale scorrevolezza sia per evitare malfunzionamenti che possono arrivare alla rottura del vetro.

Giova sottolineare, però, che non tutti i box doccia scorrevoli minimali sono dotati di questa possibilità, visto che il profilo ridotto lo rende di difficile posizionamento.



Relax però non solo ha previsto la possibilità di regolare la porta, ma ha fatto di più: invece di adottare quella con eccentrico, utilizza la regolazione micrometrica.



Perché questa scelta? Mentre la regolazione con eccentrico richiede tempo e attenzione perché viene fatta in 3 momenti, con la regolazione eccentrico l’operazione si risolve con un unico movimento che permette una maggiore precisione, oltre ad essere facile e veloce, affinché il risultato possa essere raggiunto anche da una persona poco esperta.

Fig.3_ Particolare regolazione micrometrica – Relax

Box doccia minimale Calamo: la pulizia Due ultimi aspetti rimangono da evidenziare.



Primo, Calamo è un box doccia facile da pulire. Il pulsante per sganciare l’anta e le viti a scomparsa dei profili murali rendono questa operazione semplice e immediata.



Secondo, Calamo è un box doccia che garantisce una ottima tenuta alla fuoriuscita dell’acqua, grazie alla guarnizione integrata nel profilo inferiore invece che essere posizionata nel vetro della porta. Oltre a svolgere ottimamente questa funzione, non avere la guarnizione aiuta la porta a scorrere più fluidamente.



Infine, Calamo è un box doccia di qualità perché ha passato tutti i test presso il TUV Sud.



Spesso l’estetica è nemica della funzionalità. Con Calamo invece, si ha un prodotto senza compromessi, in cui entrambi questi elementi sono valorizzati al massimo.

Fig.4_Box doccia Calamo – Relax

Per saperne di più

relax.com