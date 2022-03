Siglato il nuovo CCNL Edilizia

Ieri in serata è stato firmato da Ance, dall’Alleanza delle cooperative cooperative (LegaCoop, Confcooperative, Agci) e dai rappresentati di Fillea-Cgil, Filca-Cisl e Feneal-Uil il rinnovo del contratto nazionale dei lavoratori dell’edilizia (CCNL Edilizia).

Oltre alla questione economica (aumenti di stipendio), i punti chiave riguardano investimenti sulla sicurezza e sulla formazione e un premio per incentivare i giovani a lavorare nel settore edile. Vediamo le novità previste dal nuovo CCNL Edilizia, che riguarda oltre un milione di lavoratori.

Nuovo CCNL Edilizia: aumenti e scadenza

Il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro dell’edilizia prevede, in estrema sintesi, un aumento di 92 euro al primo livello e scadenza al 30 giugno 2024.

L’aumento è di 92 euro a parametro 100, ma arriva a 107 euro al secondo livello: si tratta quindi di una risposta salariale importante che è, come hanno sottolineato i tre segretari generali, Alessandro Genovesi della Fillea Cgil, Enzo Pelle della Filca Cisl e Vito Panzarella della Feneal Uil “un giusto riconoscimento alle professionalità dei lavoratori”.

Le parti che hanno siglato l’accordo hanno condiviso di spostare in avanti nel tempo le tranche degli aumenti per conciliare la richiesta dei sindacati di dare un messaggio forte dal punto di vista economico e delle competenze.

Premi e incentivi per giovani

A questo si aggiunge l’attenzione ai giovani e quindi le misure per incentivarli al lavoro in cantiere, su cui dichiarano: “Abbiamo scelto di investire molto su di loro, attraverso un premio dedicato a chi entra, al termine dei primi 12 mesi di lavoro, che vuole aumentare anche l’attrattività del settore”.

Nuovo CCNL Edilizia: Formazione e sicurezza

Altri punti importanti riguardano la formazione e la sicurezza e la qualificazione delle imprese e delle competenze. Come spiegano i tre segretari generali, “è stato portato all’1% della massa salariale il contributo dell’ente unificato formazione sicurezza e viene costituito il catalogo formativo nazionale, con un richiamo dei lavoratori anticipato rispetto a quanto previsto dalla norma di legge”. Inoltre è stato stabilito “un ulteriore aumento dello 0,20 destinato a premiare le aziende che indirizzeranno i lavoratori alla formazione”.

Nel nuovo CCNL Edilizia viene infine recepito, sia per le opere pubbliche sia per quelle private, la disponibilità a lavorare 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, previa contrattazione, ma con almeno 4 squadre e massimo 8 ore di lavoro, previo accordo con i sindacati, “per garantire la massima sicurezza”.

Marco Garantola, vicepresidente Ance per le relazioni industriali, ha sottolineato come il settore non chieda solo contributi al Governo, ma punti risorse consistenti su questi capitoli. E ha aggiunto: “dall’accordo emerge anche la volontà di premiare le imprese che rispettano il contratto, valorizzandole attraverso la previsione di una premialità sulla formazione. Con i sindacati vi è inoltre l’impegno a portare avanti l’avviso comune davanti alle istituzioni, a sostegno di tutto il settore nella realizzazione delle opere del PNRR e per affrontare in modo unanime molti temi urgenti, tra cui l’aumento dei prezzi e le conseguenze per lavoratori e imprese”.

