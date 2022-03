Concorso Ispettorato Nazionale del Lavoro, 1249 posti per laureati (anche tecnici)

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro INL ha bandito un concorso pubblico, per titoli ed esami, per assumere a tempo indeterminato 1249 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell’area III, posizione economica F1.

I 1249 posti, da destinare alle sedi di Roma e alle sedi territoriali dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, sono così distribuiti (è possibile inviare la domanda anche per più profili):

1174 posti nel profilo ispettore tecnico (Codice ISP);

nel (Codice ISP); 25 posti nel profilo funzionario area informatica (Codice INF);

nel (Codice INF); 50 posti nel profilo funzionario socio statistico economico (Codice STAT).

>> Ti interessano articoli come questo? Ricevili direttamente

La selezione – gestita dalla Commissione Ripam con FormezPa – prevede, oltre alla valutazione dei titoli, un esame scritto distinto per i diversi codici di concorso. La domanda di ammissione va presentata esclusivamente per via telematica, previo pagamento della quota di partecipazione (pari a 10 euro), sul sistema Step-One 2019 entro le ore 14.00 del 14 marzo 2022 (occorre avere SPID).

Vediamo tutti i requisiti richiesti per partecipare e su cosa verterà la prova d’esame.

Ti può interessare anche Agenzia Entrate assume 600 tecnici: due concorsi in arrivo a breve >> Altrimenti vuoi conoscere gli ultimi concorsi per Istruttore Tecnico e Istruttore Direttivo Tecnico? Qui trovi l’elenco

Concorso Ispettorato Lavoro: requisiti

Per la partecipazione al concorso non è indicato alcun titolo di studio specifico, solo il generico possesso della laurea (laurea, diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale), ma le competenze richieste per gli ispettori tecnici risultano compatibili con la formazione di ingegneri e architetti.

Oltre al possesso della laurea, gli aspiranti candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del bando:

cittadinanza italiana;

età superiore ai 18 anni;

idoneità fisica all’impiego;

godimento dei diritti civili e politici;

non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;

non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarati decaduti da un impiego statale;

assenza di condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici;

per i candidati di sesso maschile, posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva secondo la vigente normativa italiana.

Concorso Ispettorato Lavoro: prova d’esame

La prova scritta consiste in un test di 40 quesiti a risposta multipla da risolvere in 60 minuti, con un punteggio massimo attribuibile di 30 punti e si articolerà come segue:

una parte composta da 25 quesiti volta a verificare le conoscenze rilevanti afferenti alle materie indicate nel prossimo paragrafo;

volta a verificare le rilevanti afferenti alle materie indicate nel prossimo paragrafo; una parte composta da 8 quesiti volti a verificare la capacità logico-deduttiva e di ragionamento critico-verbale ;

volti a verificare la e di ; una parte composta da 7 quesiti situazionali relativi a problematiche organizzative e gestionali ricadenti nell’ambito degli studi sul comportamento organizzativo.

Nel bando si legge che non sarà pubblicata la banca dati dei quesiti prima dello svolgimento della prova.

Profilo ispettore tecnico: materie d’esame

I primi 25 quesiti della prova scritta per il profilo di ispettore tecnico (Codice ISP) verteranno su:

macchine e impianti ; scienze delle costruzioni ; disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81);

; ; disciplina in materia di (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81); direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE;

e che modifica la direttiva 95/16/CE; regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la Direttiva 89/686/CEE del Consiglio;

e che abroga la Direttiva 89/686/CEE del Consiglio; normativa sugli ascensori e i generatori di vapore ; normativa in materia di radiazioni ionizzanti; elementi di chimica;

; normativa in materia di radiazioni ionizzanti; elementi di chimica; elementi di diritto del lavoro ;

; lingua inglese ;

; utilizzo delle applicazioni informatiche e dei software più diffusi.

Per ulteriori informazioni: riqualificazione.formez.it

Per la preparazione consigliamo:

Quiz di cultura generale per tutti i concorsi A cura di Paolo Ammendola, 2021, Maggioli Editore 2021, Il volume rappresenta un valido strumento di studio per affrontare le procedure concorsuali per l’accesso al pubblico impiego, in particolare alle forze armate. Il testo è strutturato sotto forma di quiz in modo che il candidato possa verificare il proprio livello di competenza;...



Manuale di inglese per concorsi pubblici Grazia Tomasicchio, 2020, Maggioli Editore 2020, Il Manuale è un utile strumento di supporto per l’apprendimento della lingua inglese. Il testo presenta tutte le sezioni fondamentali della grammatica inglese indispensabili per l’apprendimento:- articoli e nomi;- aggettivi e pronomi;- aggettivi e avverbi;- costruzione della frase;- verbi...



Guida ai Piani di Sicurezza 2.0 Luca Lenzi, Carmine Moretti, Francesco Loro, 2019, Maggioli Editore 2019, La guida è aggiornata con il capitolo “Integrazione ai Piani di Sicurezza – Rischio Covid-19” a cura di Marco Ballardini e Carmine Moretti. L’aggiornamento, completo di oltre 50 moduli editabili e personalizzabili, fornisce strumenti utili e indicazioni da seguire...



Immagine: iStock/tadamichi