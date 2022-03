Agenzia Entrate assume 600 tecnici: due concorsi in arrivo a breve

L’Agenzia delle Entrate ha annunciato che, sulla base del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale, entro l’anno in corso bandirà varie procedure concorsuali per la copertura di circa 2660 posti, tra funzionari e assistenti.

Di questi, circa 600 posti saranno per professionisti tecnici: architetti, ingegneri, geometri e periti industriali.

Vediamo cosa è noto finora per quanto riguarda le tempistiche, le figure richieste, le materie d’esame e le procedure di concorso.

I concorsi per il reclutamento dei 600 professionisti tecnici (100 funzionari e 500 assistenti) da impiegare nell’area Territorio, a quanto pare, saranno proprio i primi ad essere banditi, entro la metà del 2022.

I 100 funzionari necessari, ingegneri e architetti iscritti ai relativi albi nella sezione A, dovranno occuparsi di “atti connotati da un’elevata specializzazione tecnica in tema di processi catastali, cartografici, estimativi e dell’Osservatorio del mercato immobiliare”.

I 500 assistenti, geometri e periti industriali abilitati all’esercizio della professione, invece, dovranno “fornire supporto all’espletamento degli stessi processi”.

Entrambi i profili richiedono conoscenze in materia di geodesia, topografia e cartografia; scienza e tecnica delle costruzioni; strumenti e tecniche estimali ed elementi di economia immobiliare; normativa catastale; legislazione edilizia e urbanistica; diritto amministrativo e tributario. Ma vediamo più nello specifico.

Il “funzionario tecnico”, così come inteso dall’Agenzia Entrate, “cura lo svolgimento degli atti che presentano elevata specializzazione tecnica, difficoltà e complessità nei processi catastali, cartografici, estimativi e dell’Osservatorio del mercato immobiliare”.

Titoli necessari: Iscrizione alla sezione A dell’Albo di Ingegnere o di Architetto.

Materie d’esame:

L'”assistente tecnico”, così come inteso dall’Agenzia Entrate, “in possesso di specifiche conoscenze teoriche e pratiche, fornisce supporto nei processi catastali, cartografici, estimativi e dell’Osservatorio del mercato immobiliare”.

Titoli necessari: Abilitazione all’esercizio della professione di Geometra o Perito industriale.

Materie d’esame:

Le prove d’esame potranno comunque essere incentrate anche su quesiti di carattere oggettivo-attitudinale.

Dopo questi concorsi per tecnici, nella seconda metà del 2022, invece, saranno banditi concorsi che porteranno all’assunzione di circa duemila funzionari tributari laureati in materie economiche e giuridiche. Attendiamo notizie sull’effettiva uscita dei bandi di concorso.

