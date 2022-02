Superbonus e regole antincendio: da settembre nuovi obblighi

La fine dello stato di emergenza Covid-19 è prevista per il 31 marzo 2022 e al momento non è in programma alcuna proroga (dal 31 gennaio 2020 lo stato di emergenza è stato prorogato sei volte).

Con la cessazione dello stato emergenziale vengono meno alcune proroghe varate dal Governo che riguardano scadenze di adempimenti normativi. Tra queste vi è quella che riguarda i nuovi obblighi per gli edifici abitativi di oltre 24 metri di altezza antincendio.

La scadenza degli adempimenti e adeguamenti antincendio previsti per il 6 maggio 2020 dal Dm 25 gennaio 2019 “Modifiche ed integrazioni all’allegato del decreto 16 maggio 1987, n. 246 concernente norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione”, con il Dl Agosto (Dl 104 del 2020) è stata poi spostata a sei mesi dalla conclusione dello stato di emergenza (articolo 63-bis comma 2).

Quindi la nuova scadenza dell’obbligo antincendio da rispettare in caso di interventi legati al Superbonus e alle altre agevolazioni edili è fissata al 30 settembre 2022 e riguarda gli edifici di altezza antincendio superiore ai 24 metri.

Va specificato che per altezza antincendio non si intende l’altezza dell’edificio, bensì l’altezza massima misurata dal livello inferiore dell’apertura più alta dell’ultimo piano abitabile e/o agibile, escluse quelle dei vani tecnici, al livello del piano esterno più basso.

Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.

Obbligo della valutazione del rischio incendi dal 30 settembre 2022

Per i condomini in oggetto è richiesta una valutazione del rischio incendi ogni volta che si procede con delle modifiche alle strutture, alle finiture, al rivestimento delle facciate, agli isolanti termici o acustici e anche in caso di rimaneggiamento degli impianti. Il nuovo obbligo interessa i condomìni di altezza antincendio superiore a 24 metri.

L’avvenuta redazione della valutazione del rischio incendi va comunicata al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio. Tale comunicazione avviene in occasione della presentazione dell’attestazione di rinnovo periodico della conformità antincendio attraverso la quale si attesta l’assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio.

Ricordiamo che la pratica di attestazione di rinnovo periodico della conformità antincendio deve essere corredata da un’asseverazione, firmata da un professionista antincendio (iscritto negli elenchi del ministero dell’Interno) che assevera l’efficienza e la funzionalità degli impianti di protezione attiva, i prodotti e i sistemi per la protezione di parti o elementi portanti delle opere di costruzione, se presenti, per assicurare le caratteristiche di resistenza al fuoco.

Antincendio facciate edifici civili

La sicurezza antincendio delle facciate, specie per gli edifici di grande altezza per i quali si registrano le maggiori innovazioni tecnologiche, rappresenta una nuova tematica in fase di studio per quanto attiene la progettazione e la realizzazione degli “involucri esterni” negli edifici civili.

Tuttavia le linee guida saranno presto integrate da un decreto del ministero dell’Interno dedicato alle chiusure d’ambito.

