La digitalizzazione del patrimonio immobiliare rientra negli obiettivi definiti dal Piano per la ripresa e la resilienza dell’Italia (PNRR), in conformità alle attuali direttive di governo in materia di digitalizzazione, monitoraggio e performance. Di questi argomenti se ne parlerà all’interno del corso La digitalizzazione del patrimonio immobiliare nella P.A. che si svolgerà in tre giornate: martedì 22 marzo 2022 (prima parte), martedì 29 marzo 2022 (seconda parte) e martedì 5 aprile 2022 (terza parte) alle ore 14.00 – 17.00.

Programma e docenti

Il corso fornisce le nozioni di base utili a inquadrare, progettare e realizzare l’obiettivo della missione 1 e della componente 1, ovvero adottare misure volte a migliorare la digitalizzazione della P.A. con interventi di consolidamento ed implementazioni delle infrastrutture digitali:

migrare verso il cloud computing ;

; favorire l’interoperabilità ;

; accelerare la digitalizzazione per aumentare l’efficienza e la qualità dei servizi pubblici locali.

Il gemello digitale (Digital Twin) consente di studiare e simulare tutte le attività di gestione e manutenzione del patrimonio mobiliare e immobiliare garantendo accesso alle informazioni in tempo reale, univocità del dato, studio e comparazione di più ipotesi di intervento.

Attraverso una analisi della normativa vigente e la presentazione di casi reali, il corso pone il tecnico della P.A. nelle condizioni di saper gestire i dati e le informazioni contenute in ogni modello BIM. Gli stessi dati, determinanti per la qualità del modello, devono essere pensati ed eventualmente richiesti per gli specifici scopi per i quali il modello dovrà essere utilizzato. Un modello valido e consono agli scopi dipende dalla qualità delle specifiche tecniche inserite nel bando di digitalizzazione.

Il materiale didattico includerà anche l’e-book “Metodi e strumenti per la progettazione secondo il PNRR” (Maggioli Editore, febbraio 2022).

Durante il webinar interverranno i docenti:

Edoardo Accettulli

Architetto. Cofondatore di Anafyo, da marzo 2016 ricopre il ruolo di Direttore Generale.

Mauro De Luca Picione

Ingegnere. Ispettore certificato per la verifica di progetto norma UNI EN ISO/IEC 17020 RINA cantierabilità dei progetti e verifica interferenze in BIM.

Vittorio Mottola

Ingegnere edile. Consulente nel campo dell’architettura e dell’ingegneria.

Nello specifico

In particolare all’interno di queste tre giornate si parlerà dei seguenti argomenti:

Il capitolato informativo L’offerta informativa Il Piano di gestione informativa L’ambiente di condivisione dati Formato dei file Attributi e parametri Proprietà dei dati Standard e specifiche tecniche Aspetti legali

Foto di copertina: Istock/NicoElNino