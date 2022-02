Riduzione detrazioni per redditi alti, non riguarda i Bonus Edilizi

Come è noto, dal 1° gennaio 2020, ai possessori di redditi superiori a 120 mila euro spettano alcune detrazioni fiscali ridotte (in base alla legge n. 160/2019, art. 1 comma 629, che ha aggiunto il comma 3-bis all’articolo 15 del Tuir – Dpr 917/1986).

Un contribuente si chiede quindi se questa misura riguarda anche le detrazioni per spese relative a interventi edilizi agevolabili con Ecobonus e Superbonus. L’Agenzia delle entrate, tramite la posta di FiscoOggi, lo rassicura.

Infatti, la riduzione delle detrazioni dall’imposta lorda per i possessori di un reddito complessivo superiore a 120 mila euro – che prevede che l’importo della detrazione per oneri sostenuti dal contribuente vari a seconda del reddito complessivo posseduto, spettando in misura piena solo per redditi fino a 120 mila euro e azzerandosi oltre il limite di 240 mila euro – non riguarda le spese per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici o di recupero del patrimonio edilizio, Superbonus incluso.

La riduzione si riferisce infatti solo agli oneri indicati nell’articolo 15 del Tuir – Dpr 917/1986, ad eccezione delle spese sanitarie e degli interessi relativi ai prestiti e ai mutui agrari di ogni specie, ai mutui contratti per l’acquisto e la costruzione dell’abitazione principale.

Il testo dell’articolo 15, e quindi l’elenco completo delle spese a cui si riferisce la riduzione delle detrazioni Irpef, è consultabile qui.

L’aliquota di detrazione per tutte le spese relative agli interventi edilizi agevolabili con i vari Bonus Edilizi (Bonus Ristrutturazione, Bonus Mobili ed Elettrodomestici, Ecobonus, Superbonus, ecc.) rimane quindi invariata a prescindere dal reddito del contribuente.

