Una nuova newsletter di Ediltecnico, sulle Patologie Edilizie

È uscito il primo numero, quello “pilota”, della nostra newsletter speciale dedicata alle Patologie Edilizie. Se siete già iscritti alla nostra newsletter settimanale, sapete già di cosa stiamo parlando.

Abbiamo infatti voluto dare ai nostri iscritti la possibilità di capire di cosa si tratta inviando a tutti questa prima uscita speciale, in modo che ognuno potesse decidere se ricevere periodicamente questo contenuto monografico.

Se vi è sfuggita, o se ancora non siete iscritti alla nostra newsletter, eccola qui: Newsletter Patologie edilizie n. 0, 23 febbraio 2022

Nuova Newsletter Patologie edilizie, come riceverla

>> Se siete già iscritti alla nostra newsletter settimanale e volete continuare a ricevere periodicamente anche la nuova newsletter monografica – che vi terrà aggiornati su danni, difetti e tecniche di risanamento delle costruzioni – andate qui e selezionate “Patologie Edilizie” dal menù a tendina:

>> Se invece ancora non siete iscritti neanche alla nostra newsletter settimanale andate qui e selezionate “Tutte” dal menù a tendina:

Siamo certi non ve ne pentirete!

Da non perdere sul tema delle patologie edilizie

La nuova edizione del Corso di alta formazione sulle patologie edilizie. Il ricco programma formativo è indirizzato ai tecnici pubblici e privati interessati a comprendere e interpretare la formazione di danni e difetti nelle opere edili, al fine di prevenirne la comparsa e/o di ripristinare i manufatti edilizi.

Il corso, che partirà il 7 aprile 2022, si articola in 4 moduli formativi fruibili come formazione completa >> ne abbiamo parlato più in dettaglio in questo articolo

