Sicurezza sul lavoro grazie a LMS-Learning Management System

Le piattaforme LMS (Learning Management Systems) offrono soluzioni per poter erogare corsi di formazione da remoto con un ambiente di apprendimento sempre disponibile, in cui si può controllare l’avanzamento dei lavori dei corsisti, assegnare loro task ed inviare comunicazioni mirate. Ne esistono di molti tipi e sugli argomenti più diversificati. Il valore aggiunto della piattaforma LMS di Tutor81 consiste nell’erogare corsi online per la sicurezza, in modo conforme all’Accordo Stato Regioni del 07.07.2016 – Regole e-learning.​

Sicurezza sul lavoro per diverse figure professionali

Tutor81 è specialista della sicurezza sul lavoro in tutte le sue declinazioni che coinvolgono le diverse figure professionali, RSPP, RLS, ASPP, datore di lavoro, dirigente e preposto, le tipologie di aziende ed il livello di rischio.

La piattaforma LMS si rivolge sia alle Aziende che devono formare i propri dipendenti, che agli Enti formativi e Consulenti che intendono vendere la formazione online. É infatti previsto che questi ultimi possano caricare facilmente ed in piena autonomia i propri contenuti, rendendoli disponibili ai corsisti in modalità e-learning.

Metodo formativo, come si struttura

Oltre ad un metodo didattico basato su più di dieci anni di esperienza, la piattaforma LMS prevede che il docente o l’azienda cliente possano verificare il completamento o meno del corso, il tempo di permanenza delle varie sessioni di accesso, la correttezza dei quiz ed eventuali commenti dell’utente.

D’altro canto il corsista ha la possibilità di accedere in base alla propria disponibilità di tempo e orario, di ritornare su un contenuto, di approfondire e verificare il proprio grado di apprendimento. I contenuti proposti, lontani dall’essere i tradizionali e noiosi adempimenti sulla sicurezza, sono invece video e slide animate con speakeraggi professionali e multilingue, slide test e quiz game.

Il metodo formativo risulta così efficace da garantire il 99% di test di apprendimento superati al primo tentativo. Fra i corsi più richiesti all’interno della piattaforma, c’è il corso antincendio online, primo soccorso online, RSPP online e Preposto online.

LMS di Tutor81 è la prova che i corsi online sulla sicurezza non sono sempre vecchi e noiosi. I commenti dei corsisti sono infatti la testimonianza di coinvolgimento, efficacia della formazione online, attenzione e rispetto della normativa. Questo risultato ci convince ad ampliare sempre di più l’offerta, ad aggiornare costantemente la piattaforma per corsi online e a mantenere il livello di qualità.

Foto di copertina: iStock/ljubaphoto