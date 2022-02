BIM: la qualifica Building Smart e il nodo dei formati aperti

In questa video intervista Lorenzo Nissim, socio fondatore e vice presidente di IBIMI (Istituto per il BIM Italia, punto di riferimento nazionale ed internazionale per la promozione dell’open BIM), affronta il tema della qualifica di Building Smart (spiegandoci a chi si rivolge e a cosa serve) e il nodo dei formati aperti non proprietari per la progettazione in BIM.

Nissim ci parla anche del registro IBIMI dei professionisti BIM italiani, che garantisce un alto livello qualitativo delle prestazioni professionali e permette agli iscritti di far parte di una comunità in continua evoluzione e aggiornamento.

Guarda qui l’intervista nella sua interezza (dura circa 14 minuti):

>> Vorresti rimanere aggiornato su questo tema? Ricevi direttamente le notizie

Trovi altre video-interviste e brevi video-corsi gratuiti in questa pagina

Consigliamo

eBIM: Existing Building Information Modeling per edifici esistenti Marcello Balzani, Luca Ferrari, Fabiana Raco, 2021, Maggioli Editore 2021, La filiera delle costruzioni sta affrontando una profonda trasformazione come conseguenza della necessità di ripensare da un lato la propria competitività dall’altro l’effettiva sostenibilità, lungo l’intero ciclo di vita...