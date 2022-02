Forumpiscine, appuntamento a Bologna con il salone delle piscine e delle SPA

All’interno dell’area espositiva di ForumPiscine tutte le novità su trend, tecnologie e servizi per piscine e Spa. In esclusiva in fiera, test e campionamenti con la Laboratory Pool e la tredicesima edizione dell’Italian Pool Award. Ingresso gratuito per architetti, progettisti e professionisti che si occupano dello spazio acqua.

Vediamo nel dettaglio il programma del salone.

Tredicesima edizione

In un unico padiglione espositivo e congressuale, dal 23 al 25 febbraio, si susseguiranno più di 50 eventi, con oltre 40 esperti, tra docenti universitari, rappresentanti di istituzioni, associazioni, enti di ricerca e tecnici delle aziende di settore, che offriranno agli operatori lo stato dell’arte dell’innovazione tecnologica nel comparto della piscina e le sue possibili applicazioni. La programmazione include dimostrazioni e live show con un forte contenuto pratico, in linea con la dimensione laboratoriale ed “educational” che impronta questa tredicesima edizione, a lungo attesa.

Forum Expo

Una sintesi perfetta di quanto di meglio il mercato delle piscine ha da offrire: circa 90 i marchi italiani ed esteri che in Fiera a Bologna porteranno prodotti di ultima generazione, servizi e tecnologie per la progettazione, la ristrutturazione e la gestione dello spazio acqua.

In mostra a ForumPiscine anche i 46 progetti candidati all’Italian Pool Award. Giunto alla tredicesima edizione, il premio istituito dalla rivista PiscineOggi rappresenta l’unico riconoscimento all’eccellenza progettuale della piscina italiana. La cerimonia di premiazione, articolata nelle sei categorie piscine commerciali indoor e outdoor, residenziali outdoor e indoor, biopiscine e premio speciale Facebook, si svolgerà giovedì 24 febbraio presso la Laboratory Pool.

Il congresso

Dedicato da sempre alla cultura di settore, il Congresso di ForumPiscine 2022 porta in primo piano i temi più rilevanti – nell’epoca della pandemia, del caro bollette e dell’emergenza ambientale – per chi progetta o realizza piscine residenziali o collettive all’interno di impianti sportivi e polifunzionali, strutture ricettive e ricreative, villaggi, parchi acquatici, fitness o wellness club.

Al palinsesto congressuale partecipano attivamente istituzioni, università, esperti, tecnici e aziende per rendere le tre giornate di ForumPiscine un’occasione insostituibile di aggiornamento e di dialogo, utile a comprendere i cambiamenti in corso nel multiforme comparto della piscina.

Gli incontri si svolgeranno con il contributo attivo delle federazioni e delle associazioni di categoria che rappresentano imprese e attività per le quali la piscina costituisce il core business o una componente significativa dell’offerta.

Il programma completo di ForumPiscine è in costante aggiornamento sul sito di ForumPiscine.

Area Laboratory Pool

Si avvicina l’appuntamento con la presentazione della Laboratory Pool, ideata dalla rivista PiscineOggi, in collaborazione con CPA (partner tecnico) e l’Università degli Studi di Roma “Foro Italico” (partner scientifico) che oltre ad aver condiviso il progetto fin dalle sue prime fasi, ha confezionato, in sinergia con UNIPISI, Associazione tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, il programma di seminari ospitati nell’adiacente Arena. Saranno affrontati temi focali per l’igiene e la sicurezza in piscina, in conformità con la normativa vigente, attualmente in corso di revisione.

Progettata per finalità didattiche e laboratoriali, la vasca è dotata di tre distinti sistemi di filtrazione e trattamento, a vista, e consentirà di svolgere test sui parametri dell’acqua, simulazioni e attività dimostrative sulle interazioni tra acqua / sistemi di filtrazione e trattamento / e i materiali più comunemente usati in vasca.

Live Show

Nei Live Show organizzati dalle aziende del settore, presso gli stand – con prodotti e dispositivi a portata di vista e mano – o nell’Area Laboratory Pool, si mostrerà come installare, montare e applicare alcuni componenti essenziali o accessori della vasca, dalla finitura per l’impermeabilizzazione al faretto subacqueo alla membrana armata per rivestire la piscina.

E ancora, come produrre e dosare ipoclorito di sodio in loco, come eseguire test di analisi e professionali in piscina, come installare l’ultima centralina di comando e gestire facilmente i parametri dell’acqua, grazie a software e display evoluti, come liberare gli spazi indoor da batteri e virus con tecnologie all’avanguardia. Accorgimento e consigli anche su come migliorare la produttività di chi realizza piscine.

Forumpiscine

La tredicesima edizione del Salone delle piscine e delle spa è organizzata da Editrice Il Campo, in collaborazione con BolognaFiere e Absolut eventi&comunicazione. ForumPiscine può contare sul supporto dei top sponsor CPA, ICS – Istituto per il Credito Sportivo, Polimpianti e SwimSafe, e degli sponsor Cover Pool, SCP e Soprema, nonché sul patrocinio e la collaborazione di Acquanet – Associazione piscine, l’Associazione italiana per le acque balneabili naturali, ANIF – Associazione nazionale impianti sport e fitness, Assopiscine – Associazione Italiana piscine e wellness, Ciwas, Coordinamento delle Associazioni di Categoria dei Gestori di Piscine, FAITA-Federcamping, Federterme e FoRST, Fondazione per la ricerca Scientifica Termale, FIN – Federazione Italiana Nuoto, Università degli Studi di Roma “Foro Italico” e UNPISI, Associazione dei Tecnici della Prevenzione nell’Ambiente nei Luoghi di Lavoro. Patrocinano l’iniziativa anche la Città metropolitana di Bologna e la Regione Emilia-Romagna.

Ingresso gratuito e in sicurezza

A ForumPiscine saranno adottate tutte le misure necessarie per l’igiene e la sicurezza degli spazi e per il mantenimento del distanziamento minimo tra le persone.

Per partecipare sarà inoltre necessario presentare il Green Pass rafforzato e indossare la mascherina e, con l’obiettivo di evitare assembramenti alle biglietterie, l’accredito gratuito all’evento si effettuerà esclusivamente on line: scarica qui il tuo biglietto di ingresso.