Esame di stato Architetti-Ingegneri, chiarimenti sulle lauree abilitanti e anticipazioni sulle sessioni 2022

L’architetto Alberto Fabio Ceccarelli – libero professionista e autore dei più venduti volumi di preparazione all’Esame di Stato in Architettura e Ingegneria, nonché organizzatore di corsi di formazione molto seguiti – in questa video intervista ci spiega cosa sono le lauree abilitanti all’esercizio della professione e quale rapporto c’è tra esse e la laurea in architettura e in ingegneria (il riferimento è alla legge n. 163/2021, di cui abbiamo parlato in questo articolo).

In particolare l’architetto si sofferma sui regolamenti di delegificazione che dovranno essere emanati per poter rendere a tutti gli effetti le lauree in architettura e ingegneria abilitanti, disciplinando:

gli esami finali;

la modalità di svolgimento e valutazione di una prova pratico-valutativa da tenersi nell’ambito degli esami finali;

da tenersi nell’ambito degli esami finali; la composizione della commissione giudicatrice, che dovrà comprendere anche professionisti di comprovata esperienza.

Nella seconda parte del video viene invece affrontato il tema delle sessioni 2022, delle date in cui si terranno le prove e della struttura dell’esame di stato di abilitazione per la professione di ingegnere e architetto. Gli ultimi 15 minuti circa sono dedicati nello specifico alla preparazione delle prove d’esame.

Guarda qui il video nella sua interezza (dura circa 48 minuti):

00:00:00 Presentazione e introduzione

Presentazione e introduzione 00:03:30 Le lauree abilitanti e la professione di ingegnere e architetto

00:16:30 La struttura dell’esame di stato per architetti e ingegneri

00:35:52 Come prepararsi per superare l’esame di stato di abilitazione alla professione di ingegnere e architetto

Ricordiamo che è ora disponibile l’edizione aggiornata dei manuali di preparazione all’esame di abilitazione scritti dall’architetto Ceccarelli, in questo articolo ne abbiamo visto caratteristiche e novità.

