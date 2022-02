Arredo bagno, quali soluzioni adottare per un sistema coordinato

L’ambiente bagno di Gruppo Geromin è Total Living Bathroom & Wellness: un concetto che si traduce in progetti integrati di arredo e wellness e che si evolve continuamente dal punto di vista tecnico ed estetico.

In questo nuovo progetto, l’eleganza dell’arredo bagno ECLIPSE di Geromin incontra il benessere della vasca idromassaggio RIO di Hafro e lo stile della rubinetteria RULE, che insieme creano un ambiente coordinato e raffinato di grande tendenza.

La nuova finitura Venezia effetto marmo

L’innovativa finitura Venezia riveste il design minimal lineare di Eclipse ed è sinonimo di stile e ricercatezza: si tratta di una particolare superficie in vetro che impreziosisce il mobile riproducendo le venature del marmo. Il Bianco Calacatta di Eclipse ha un fascino intramontabile e la sua eleganza si estende alla vasca idromassaggio Rio.

Questo nuovo materiale permette di rivestire con continuità le superfici, senza interruzioni, creando un effetto materico unico e trasmettendo una sensazione di armonia degli elementi all’interno dell’arredo bagno.

I benefici dell’idromassaggio

Dopo una giornata stressante o dopo un’intensa attività sportiva, immergersi nella vasca Rio è il modo migliore per rilassare i muscoli e recuperare le energie: il calore dell’acqua attenua i dolori articolari e muscolari, mentre l’idromassaggio favorisce la circolazione di tutto il corpo. Per un bagno rilassante bastano 15-20 minuti in acqua calda (34-38°C), mentre per un bagno rivitalizzante è importante concedersi almeno 20-25 minuti in acqua quasi fredda (17-27°C).

Rio è un connubio di tecnologia ed estetica, grazie al rivestimento in finitura Venezia, alla superficie interna in Tecnotek, agli 8 jet a filo vasca direzionabili e retroilluminati, alla tastiera invisibile che permette di regolare l’intensità dell’idromassaggio e i colori della

cromoterapia per un bagno di piacere tutto personalizzato.

Rio è dotata di un innovativo sistema Ultrawhirlpool, nato dal reparto Ricerca e Sviluppo di Gruppo Geromin, che rende l’idromassaggio silenzioso: mentre ci si rilassa, il corpo viene cullato dal solo gorgoglio dell’acqua, infondendo benessere al corpo e alla mente. La sensazione di totale relax derivata dal movimento dell’acqua non è disturbata da nessun altro rumore.

Mobile e vasca nella stessa finitura

L’azienda permette di realizzare progetti ad hoc che integrano prodotti di arredo e wellness all’interno dell’ambiente bagno.

Il rivestimento in finitura Venezia è disponibile anche in Nero Marquinia, sia per il mobile sia per la vasca idromassaggio: è possibile abbinare l’arredo Eclipse in Bianco Calacatta alla vasca Rio in Nero Marquinia o viceversa, oppure realizzare un bagno cromaticamente uniforme.

L’eleganza del total white, il carattere del total black o i contrasti del black & white: crea il bagno coordinato che più si adatta al tuo stile.

RULE, la rubinetteria dal design moderno e coordinato

Lo stile dell’ambiente bagno è completato infine dalla rubinetteria RULE, la nuova rubinetteria che da elemento funzionale diventa complemento decorativo per lavabi e vasche.

Rule impreziosisce lavabi, bidet e vasche con forme sempre più accattivanti e colorazioni di tendenza: disponibile in Cromo, Nero, Rosa e Acciaio, Rule è la soluzione ideale per avere in tutto l’ambiente bagno una rubinetteria coordinata nello stile e nella tonalità.

Foto di copertina: ECLIPSE_Bianco_Calacatta

