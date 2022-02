Casa prefabbricata in legno, dalla ricerca del terreno alla realizzazione

Realizzare una casa prefabbricata in legno, che garantisse il massimo comfort e sicurezza e fosse in grado di soddisfare, allo stesso tempo, le esigenze dei singoli membri della famiglia – genitori, due figlie ormai adulte a cui spesso si aggiunge la famiglia della figlia maggiore con i nipoti – offrendo a ciascuno i giusti spazi da vivere tutti insieme.

Un sogno che si accompagnava alla volontà di restare a Castenaso, in provincia di Bologna, paese di origine della famiglia Amadesi, in una zona vicino al centro città ma in un contesto indipendente e circondato dal verde.

“Per il progetto della nostra nuova abitazione, Vario Haus ci ha fornito una consulenza e un supporto completo. Si è occupata dalla ricerca di un terreno edificabile, che rispondesse alle nostre esigenze e che fosse adatto alla realizzazione del progetto, per provvedere poi a valutare la fattibilità e a completare il piano economico da noi richiesto.” spiega Roberto Amadesi.

Per il progetto, Vario Haus è partita da un modello di casa presente nella propria offerta e apprezzato dal committente e lo ha personalizzato sulla base delle sue esigenze: ogni fase è stata condivisa e partecipata, con una progettazione completa e integrata che ha interessato l’aspetto architettonico, l’arredamento e anche il design del giardino esterno.

Una casa progettata all’insegna dell’ecosostenibilità

Fin dalle prime fasi di progettazione, i temi fondamentali per la famiglia Amadesi erano: comfort, risparmio energetico e sostenibilità.

Ogni passaggio progettuale ha tenuto conto di tutti questi fattori e il risultato è una villa monofamiliare di 168 m², che si sviluppa su un unico piano, capace di regalare spazi adatti per ogni membro della famiglia e funzionalità nei servizi.

Per esaudire il desiderio di una casa ecosostenibile, l’abitazione, come tutte le case Vario Haus, è stata studiata e progettata per abbattere i consumi ed essere consegnata in categoria di consumo A.

Per le pareti, Vario Haus ha optato per la linea EcoLine, con uno spessore di 319 mm e un valore di trasmittanza pari a 0,15 W/m °K. La casa, posizionata sul terreno con orientamento a sud-ovest per l’ingresso, a favore della porzione più ampia del giardino, è stata pensata per creare una continuità tra interno ed esterno e quasi tutte le stanze sono collegate al giardino con ampie finestre e vetrate. Questa scelta architettonica non doveva però compromettere l’efficienza energetica del progetto; pertanto, si è optato per serramenti con triplo vetro basso emissivo (Ug=0,5 W/m²°K, Uw=0,72 W/m²°K), che garantiscono le massime prestazioni e la migliore durata nel tempo.

Per il massimo rendimento energetico gli oscuramenti delle zone giorno, rivolte a sud e ad ovest, sono stati realizzati con il sistema raff-store.

L’attenzione per l’ecologia e la sostenibilità si ritrova anche nella realizzazione degli interni, che ha previsto l’impiego di lacche a base acqua e prodotti certificati ecosostenibili.

Impiantistica tecnologicamente avanzata e massimo risparmio energetico

L’impiantistica prevista per la nuova abitazione è tecnologicamente avanzata e prevede pompa di calore, per massimizzare l’efficienza nel raffrescamento e riscaldamento, ventilazione meccanica, necessaria per garantire un costante ricambio dell’aria e quindi una qualità dell’ambiente indoor ottimale.

Inoltre, per dare il massimo benessere tutto l’anno in ogni ambiente della casa, il riscaldamento e raffrescamento avvengono con sistema radiante a pavimento. La casa ha un impianto di domotica – che aiuta a gestire le principali funzioni, controllo oscuramenti, impianti, sicurezza – e un impianto fotovoltaico collocato su tetto piano.

“Apprezziamo ogni giorno di più la nostra casa e la scelta di Vario Haus, perché è stata in grado di esaudire il nostro sogno, realizzando una abitazione su misura per noi, un progetto sartoriale cucito sulle esigenze di ogni componente della famiglia.” spiega Roberto Amadesi. “Gli aspetti che ci hanno stupiti maggiormente sono l’efficienza energetica, l’isolamento acustico e il comfort abitativo che solo una casa prefabbricata in legno è in grado di garantire. Il benessere termico che abbiamo percepito all’interno della nostra nuova casa è unico anche a temperatura ambiente, con un notevole beneficio anche a livello economico”.

Per maggiori informazioni:

Vario Haus

Foto di copertina: Castenaso Amadesi,Vario Haus