Visto di conformità e comunicazione opzioni alternative: tariffe minime e massime

L’ANC, Associazione Nazionale dei Commercialisti, come tutti gli anni ha pubblicato sul proprio sito un documento che contiene tutti gli onorari consigliati per l’anno 2022.

Per il visto di conformità bonus edilizi, come sappiamo ormai obbligatorio nella maggior parte dei casi (>> approfondisci nell’articolo Visto di conformità Bonus Edilizi: quando serve e quando è detraibile) si va da un minimo di 520 euro a un massimo di 20 mila euro. Ma vediamo i dettagli.

Il documento, come specificato nelle prime pagine, deve intendersi come un suggerimento dei compensi professionali da pattuire tra il commercialista e il proprio cliente. La determinazione reale resta comunque soggettiva e potrà essere ovviamente oggetto di contrattazione al momento del conferimento dell’incarico, per poi essere concordata e messa in forma scritta.

Ovviamente una sezione è dedicata proprio al “Visto di conformità bonus edilizia” e all'”Invio comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica” (pagina 7 del documento >> leggilo e scaricalo qui). Vediamo quindi le tariffe suggerite ai commercialisti per queste due pratiche.

Compensi per Visto conformità Bonus Edilizi

Pratiche con valore < 200 mila euro: 3%-4% , con un minimo di euro 520

euro: , con un Pratiche con valore > 200 mila euro: 1%-3%, con un massimo di euro 20 mila

Naturalmente, in caso di lavori condominiali e di interventi trainati dei singoli condomini, le pratiche dovranno essere calcolate singolarmente.

Compensi per Invio comunicazione Cessione/Sconto

Ecco invece le tariffe minime da applicare per l’invio delle comunicazioni delle opzioni alternative alla detrazione, quindi cessione del credito e sconto in fattura, per gli interventi di recupero edilizio, efficienza energetica, Bonus Facciate ecc.:

Compilazione modello e invio telematico: euro 155 minimo

telematico: Annullamento comunicazione: euro 52

Quando serve il Visto, riepilogo

Ecco una tabella di riepilogo, a cura della nostra autrice Lisa De Simone, delle condizioni di applicazione del Visto di conformità.

Tranne il Bonus facciate, sempre esclusi da asseverazione e Visto gli interventi fino ai 10.000 euro compresa IVA ed eventuali parcelle professionali

Tipologia intervento Cessione del credito Uso in dichiarazione Edilizia libera detrazione 50% NO NO Interventi entro i 10.000 euro NO NO Ecobonus oltre 10.000 euro SI NO Barriere architettoniche 75% fuori da edilizia libera SI NO Bonus facciate SI NO Superbonus SI NO se si invia la dichiarazione precompilata SI se si passa dal CAF

