Le nuove regole della cessione del credito per i Bonus Edilizi: pacchetto operativo scaricabile

Con l’entrata in vigore del Decreto Sostegni-Ter (decreto legge 28 gennaio 2022, n. 4) c’è stato un cambio delle regole che disciplinano la cessione del credito per gli interventi edilizi soggetti che godono delle agevolazioni Superbonus 110, Ecobonus e Sismabonus.

Di conseguenza, è stata modificata anche la disciplina per le asseverazioni e il visto di conformità, l’utilizzo dei prezzari e, non ultimo, è stata data una semplificazione per l’accesso ai Bonus Edilizi relativi agli interventi in edilizia libera.

Per fare chiarezza, l’autrice Lisa De Simone (esperta in materia legislativa che si occupa di disposizioni normative e di giurisprudenza di interesse per il cittadino) in collaborazione con Maggioli Editore, ha realizzato un pacchetto operativo scaricabile Le nuove regole della cessione del credito per i Bonus Edilizi che raccoglie una selezione di documenti e di approfondimenti per comprendere la portata delle novità introdotte e per applicarle a casi specifici:

dalla nuova disciplina della cessione del credito (con indicazione delle date, dell’operatività delle pratiche già aperte, ecc.),

alle regole 2022 per le asseverazioni e il visto di conformità,

fino alle novità in materia di accesso alle agevolazioni fiscali sugli interventi che non richiedono autorizzazioni particolari (la c.d. attività edilizia libera).

Cosa contiene il pacchetto operativo

Nella raccolta, il professionista troverà:

una maxi circolare operativa , realizzata dall’Autrice, con la spiegazione chiara e dettagliata di tutte le novità intervenute dopo l’entrata in vigore del decreto Sostegni ter, relativamente all’applicazione dei bonus edilizi

, realizzata dall’Autrice, con la spiegazione chiara e dettagliata di tutte le novità intervenute dopo l’entrata in vigore del decreto Sostegni ter, relativamente all’applicazione dei bonus edilizi il modulo per la cessione del credito in vigore a partire dal 4 febbraio 2022

per la cessione del credito in vigore a partire dal 4 febbraio 2022 le istruzioni per la compilazione del modulo per la cessione del credito

per la compilazione del modulo per la cessione del credito il glossario generale che riporta la classificazione di legge dell’edilizia libera

che riporta la classificazione di legge dell’edilizia libera una tabella (all’interno della circolare operativa) con i riferimenti delle risoluzioni e degli interpelli dell’Agenzia delle Entrate collegate agli interventi di edilizia libera

Gli acquirenti del pacchetto operativo riceveranno gratuitamente la versione aggiornata alla legge di conversione del decreto Sostegni Ter, non appena pubblicata in Gazzetta Ufficiale.

