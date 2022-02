Bonus Facciate. Lavori pagati nel 2021, visto e asseverazione nel 2022: come fare

Come ormai sappiamo, la Legge di Bilancio 2022 ha prorogato il Bonus Facciate per un altro anno, ma cambiando l’entità dell’agevolazione, che è passata dal 90 al 60% (>> abbiamo parlato in dettaglio delle novità nell’articolo Bonus Facciate: cosa cambia dopo la Legge di Bilancio 2022)

Tutti gli interventi destinati al ripristino delle facciate degli edifici (>> qui trovi tutti i requisiti necessari e le condizioni per ottenere questa agevolazione) pagati dopo il 31 dicembre 2021 sono quindi agevolati al 60% e non più al 90%.

Oltre a questo, sappiamo anche che sono recentemente intervenuti altri cambiamenti nella disciplina dei bonus edilizi, che riguardano in sostanza l’obbligo – in caso di utilizzo di cessione del credito o di sconto in fattura in luogo delle detrazioni – di richiedere il visto di conformità e l’asseverazione della congruità delle spese.

Si tratta quindi di altre spese da sostenere, e senza possibilità di esclusione quando si vuole usufruire del Bonus Facciate (per gli altri bonus “ordinari”, in caso di opere classificate come attività di edilizia libera o di interventi che comportano una spesa complessiva non superiore a 10 mila euro c’è una deroga).

Quanto costa il visto di conformità? Qui trovi le tariffe minime e massime dei commercialisti

Bonus Facciate: lavori e pagamenti tra 2021 e 2022

Vediamo quindi come deve comportarsi chi vuole usufruire del Bonus Facciate per interventi realizzati e pagati nel 2021, ma costi per visto di conformità e asseverazione della congruità delle spese sostenuti (o da sostenere) nel 2022.

In questo caso, l’unico modo è impostare due pratiche e quindi due cessioni distinte, perché le spese sostenute nel 2021 per l’intervento potranno essere agevolate al 90%, mentre quelle sostenute per visto e asseverazione nel 2022 potranno essere agevolate solo al 60%.

Stesso discorso si può estendere al caso dei contribuenti che nel 2021 non sono riusciti a terminare l’intervento iniziato e non se la sono sentita di pagare in anticipo lavori non ancora effettuati. Anche in questa circostanza, tutto quello che è stato pagato nel 2021 sarà agevolato al 90%, mentre quello che sarà pagato nel 2022 – anche se parte dello stesso intervento complessivo – sarà agevolato al 60%, e sarà necessario impostare due pratiche distinte.

In ogni caso, ci sono varie date da tenere d’occhio: in questo articolo trovi un prospetto con le date da segnare in calendario (con riferimento Entrate) per l’invio delle comunicazioni di cessione del credito o sconto in fattura.

