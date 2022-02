Bonus Edilizi e istituti di credito fermi. Possibile la cessione del credito in famiglia

Si allunga giorno dopo giorno la lista degli istituti che non forniscono più il servizio di cessione del credito.

Il caso più clamoroso è sicuramente quello di Poste spa che sulla pagina dedicata ha pubblicato un laconico messaggio: “Il servizio di acquisto di crediti d’imposta cedibili ai sensi del DL 19 maggio 2020 n.34, convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 2020 n.77 e s.m.i., è sospeso”.

>> Vorresti ricevere news come questa? Clicca qui, è gratis

Insieme a Poste anche molte banche locali e di medie dimensioni. Cosa può fare allora chi si trova ad aver speso delle somme per interventi che danno diritto ai bonus fiscali e ora si trova in crisi di liquidità?

La soluzione potrebbe essere quella di cedere il credito “in famiglia”. Le norme, infatti, non presentano alcun divieto da questo punto di vista. È solo necessario che chi acquista il credito abbia poi modo di utilizzarlo in compensazione.

Le nuove regole per la cessione

Con la stretta imposta dal Sostegni-Ter, infatti, chi accetta il credito ceduto dai fornitori che hanno applicato lo sconto in fattura, o direttamente dai contribuenti che hanno pagato per intero i lavori, ha solo la possibilità di utilizzare la somma in compensazione senza poterla cedere a sua volta.

L’uso del credito in compensazione deve avvenire con la stessa durata prevista per la detrazione ordinaria, quindi 10 anni per tutti i Bonus Edilizi e 5 anni per il Superbonus. La compensazione però è ad ampio raggio in quanto il credito d’imposta si può “spendere” per pagare:

imposte sui redditi, relative addizionali e ritenute alla fonte;

IVA;

imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell’IVA (cedolare sugli affitti e imposta sul regime forfettari, ad esempio);

IRAP;

IMU;

contributi previdenziali, comprese le quote associative;

contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa;

premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

interessi previsti in caso di pagamento rateale;

tasse sulle concessioni governative;

tasse scolastiche.

Passare il credito a parenti e amici

La cessione del credito a familiari e conoscenti e non solo ai fornitori o agli istituti di credito è esplicitamente ammessa dalle norme. L’art. 121 del decreto Rilancio, prevede infatti la possibilità di cedere il credito d’imposta maturato “ad altri soggetti” compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza indicare la necessità di un collegamento con i lavori effettuati.

Su questa base già lo scorso anno sulla rivista dell’Agenzia delle entrate Fiscooggi era stata confermata questa possibilità, in risposta alla domanda di un lettore. Chiarito infatti che alla luce del testo dell’art. 121, oltre al classico caso di cessione nei confronti dei fornitori di beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi, o a quello in favore degli istituti di credito e degli altri intermediari finanziari, “possono essere destinatari della cessione altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti), anche se familiari.”

Cessioni diverse per fornitori diversi

Inoltre in tutti i casi in cui si hanno fatture da diversi fornitori che hanno realizzato diversi interventi, il credito si può cedere in riferimento a ciascun fornitore. Nella risposta 425/2020, infatti, l’Agenzia ha precisato che “in presenza di diversi fornitori, la detrazione cedibile è commisurata all’importo complessivo delle spese sostenute nel periodo di imposta nei confronti di ciascun fornitore”.

Quindi chi si trova ad aver effettuato diverse tipologie di interventi, ad esempio sostituzione degli infissi e sostituzione della caldaia, può cedere il credito spettante in relazione a ciascuna spesa a soggetti diversi, senza richiedere a uno solo di farsi carico di tutto.

Da non perdere

In Le nuove regole della cessione del credito per i bonus edilizi – Pacchetto operativo scaricabile di Lisa De Simone, il professionista troverà:

una maxi circolare operativa , realizzata dall’Autrice, con la spiegazione chiara e dettagliata di tutte le novità intervenute dopo l’entrata in vigore del decreto Sostegni ter, relativamente all’applicazione dei bonus edilizi;

, realizzata dall’Autrice, con la spiegazione chiara e dettagliata di tutte le novità intervenute dopo l’entrata in vigore del decreto Sostegni ter, relativamente all’applicazione dei bonus edilizi; il modulo per la cessione del credito in vigore a partire dal 4 febbraio 2022;

per la cessione del credito in vigore a partire dal 4 febbraio 2022; le istruzioni per la compilazione del modulo per la cessione del credito;

per la compilazione del modulo per la cessione del credito; il glossario generale che riporta la classificazione di legge dell’edilizia libera;

che riporta la classificazione di legge dell’edilizia libera; una tabella (all’interno della circolare operativa) con i riferimenti delle risoluzioni e degli interpelli dell’Agenzia delle Entrate collegate agli interventi di edilizia libera.

Gli acquirenti del pacchetto operativo riceveranno gratuitamente la versione aggiornata alla legge di conversione del decreto Sostegni Ter, non appena pubblicata in Gazzetta Ufficiale.

Consigliamo anche

I Bonus Casa 2022: guida alle agevolazioni e alle detrazioni in edilizia - e-Book in pdf Antonella Donati, 2022, Maggioli Editore 2022, Con la Legge di Bilancio 2022 i bonus e le agevolazioni per la casa cambiano con importanti novità e altrettante conferme. L’eBook fornisce una guida pratica snella e molto chiara sulle diverse opzioni a disposizione per effettuare spese e investimenti sugli immobili in parte finanziati...



Le Asseverazioni del Tecnico e il Visto di Conformità per il Superbonus 110% e i Bonus Edilizi ordinari - e-Book in pdf Sergio Pesaresi, 2021, Maggioli Editore 2021, Questo e-book, giunto alla sua terza edizione, viene ampiamente rinnovato ed aggiornato con l'obiettivo di accompagnare il tecnico-asseveratore ad approfondire il concetto e il contenuto dell’asseverazione che gli viene richiesta dal Decreto Rilancio. Viene inoltre trattato anche il visto di...



Foto: iStock.com/skynesher