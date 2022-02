Guida Notariato Bonus Edilizi 2022: pubblicata la nuova edizione

Pubblicata la nuova edizione della guida Immobili e bonus fiscali 2022 a cura del Consiglio Nazionale del Notariato e di 14 Associazioni dei Consumatori – Adiconsum, Adoc, Adusbef, Altroconsumo, Assoutenti, Casa del Consumatore, Cittadinanzattiva, Confconsumatori, Federconsumatori, Lega Consumatori, Movimento Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino, Unione per la difesa dei consumatori, Unione Nazionale Consumatori.

>> Vorresti ricevere notizie come questa? Clicca qui, è gratis

Il nuovo aggiornamento si è reso necessario alla luce delle novità introdotte con la Legge di Bilancio 2022 (legge 30/12/2021 n. 234).

All’interno della guida Immobili e bonus fiscali 2022 sono presenti una serie di schede sintetiche dove viene confrontata la normativa a regime e quella transitoria, con indicazione delle agevolazioni fiscali in vigore e le modalità per usufruirne. Focus anche sulle opzione della cessione credito e sconto in fattura.

> Scarica la guida Immobili e bonus fiscali 2022 del Notariato <

Le guide per i Bonus Edilizi

La guida Immobili e bonus fiscali 2022 non è l’unico strumento che può essere di supporto ai professionisti fiscali, tecnici e contribuenti, infatti tra le guide utili segnaliamo anche tre e-book a cura di esperti del settore, editi da Maggioli Editore.

I Bonus Casa 2022: Guida alle agevolazioni e alle detrazioni in edilizia

Nella guida, I Bonus Casa 2022: Guida alle agevolazioni e alle detrazioni in edilizia di Antonella Donati, con oltre 60 quesiti risolti relativi ai Bonus Edilizi vengono esaminati nel dettaglio:

le detrazioni per le ristrutturazioni edilizie

il bonus facciate 2022

il bonus mobili 2022

il bonus verde

il bonus bollicine

le agevolazioni per l’attività edilizia libera

Ampio spazio viene dedicato anche al meccanismo di cessione del credito, alle regole per la ripartizione delle agevolazioni e le istruzioni per effettuare i pagamenti e predisporre la documentazione necessaria.

I Bonus Casa 2022: guida alle agevolazioni e alle detrazioni in edilizia - e-Book in pdf Antonella Donati, 2022, Maggioli Editore 2022, Con la Legge di Bilancio 2022 i bonus e le agevolazioni per la casa cambiano con importanti novità e altrettante conferme. L’eBook fornisce una guida pratica snella e molto chiara sulle diverse opzioni a disposizione per effettuare spese e investimenti sugli immobili in parte finanziati...



Le Asseverazioni del Tecnico e il Visto di Conformità per il Superbonus 110% e i Bonus Edilizi ordinari

Nell’e-book Le Asseverazioni del Tecnico e il Visto di Conformità per il Superbonus 110% e i Bonus Edilizi ordinari, vengono trattati gli aspetti che riguardano il visto di conformità, altro importante adempimento inizialmente previsto dall’art. 121 solo nei casi di comunicazione relativa alla cessione di credito o di sconto in fattura e, in seguito all’emanazione del decreto Antifrode, allargato sia al caso di detrazione diretta in dichiarazione sia alle pratiche di cessione o sconto inerenti ai bonus ordinari, cioè diversi dal superbonus 110%.

Con un’impostazione pratica, derivata dall’esperienza professionale, l’autore Sergio Pesaresi fornisce al lettore tutte le indicazioni operative necessarie con tutti i riferimenti normativi e le indicazioni aggiornate allo stato dell’arte, comprensive degli ultimissimi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate e dell’ENEA.

Le Asseverazioni del Tecnico e il Visto di Conformità per il Superbonus 110% e i Bonus Edilizi ordinari - e-Book in pdf Sergio Pesaresi, 2021, Maggioli Editore 2021, Questo e-book, giunto alla sua terza edizione, viene ampiamente rinnovato ed aggiornato con l'obiettivo di accompagnare il tecnico-asseveratore ad approfondire il concetto e il contenuto dell’asseverazione che gli viene richiesta dal Decreto Rilancio. Viene inoltre trattato anche il visto di...



Prontuario tecnico per il sismabonus e per il super sismabonus

L’e-book Prontuario tecnico per il sismabonus e per il super sismabonus di Andrea Barocci è un prontuario operativo legato all’applicazione del Superbonus 110% per gli interventi antisismici e, in generale, sulle strutture.

Nel prontuario, aggiornato alle ultime novità della Legge di Bilancio 2022, si riportano tutte tre le possibilità di detrazione legate agli interventi strutturali (bonus ristrutturazione, sismabonus, super sismabonus) e per ciascuno di essi vengono approfondite le condizioni di applicazione.

Prontuario tecnico per il Sismabonus e per il Super Sismabonus - e-Book in pdf (II edizione) Andrea Barocci, 2022, Maggioli Editore 2022, Procedure, interventi, asseverazione e responsabilità. Un vero e proprio prontuario di riferimento per i tecnici legato all’applicazione del c.d. Superbonus 110% per gli interventi antisismici e, in generale, sulle strutture, aggiornato allo stato dell'arte e alle ultime novità della Legge...



Se ti interessano invece tutti gli aggiornamenti in tempo reale sui Bonus Edilizi leggi i nostri approfondimenti su:

Foto:iStock.com/Piotr Wytrazek