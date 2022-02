Cessione e sconto Bonus Edilizi e 110: tutte le date da segnare in calendario

Negli ultimi mesi siamo stati travolti da una serie di novità normative introdotte alla velocità della luce per far fronte ai numeri delle frodi rilevate in tutta Italia e messe in atto su Bonus Facciate, Superbonus e Sismabonus.

Tuttavia le nuove disposizioni Antifrodi, entrate in vigore per bloccare la diffusione di crediti fittizi, hanno generato non poca confusione tra gli addetti ai lavori e i contribuenti intenti ad avventurarsi nella sfida (piena di ostacoli) del Superbonus 110 e dei Bonus Edilizi.

Con il Sostegni-Ter è stata eliminata la possibilità di cedere il credito più di una volta e le nuove disposizioni entreranno in vigore a partire dal 17 febbraio 2022.

Questo significa che per i crediti ceduti dal 17 febbraio 2022 (7 marzo 2022 è invece la data chiave per la detrazione del 75% barriere architettoniche come di seguito spiegato) non sono consentite cessioni ulteriori alla prima, quindi in caso di:

sconto in fattura , il fornitore può cedere il credito acquisito ad altri soggetti, ma a questi ultimi non non è consentita una successiva cessione;

, il fornitore può cedere il credito acquisito ad altri soggetti, ma a questi ultimi non non è consentita una successiva cessione; cessione del credito, è consentita la cessione da parte del beneficiario originario, ma il soggetto cessionario non potrà cedere ulteriormente il credito.

Ma non sono le uniche date da segnare in calendario!

Quindi per cercare di fare ordine con le scadenze prossime, in questo articolo sono riassunte le date da non perdere di vista (con relativo riferimento Entrate) per l’invio delle comunicazioni per le opzioni di cessione o sconto in fattura relative agli interventi agevolabili con Superbonus e con altri Bonus Edilizi.

Cessione e sconto: le date da non perdere di vista

4 febbraio 2022

Data di apertura e aggiornamento software della piattaforma attraverso la quale è possibile inviare le comunicazioni delle opzioni di cessione del credito e sconto in fattura per:

gli interventi di edilizia libera e per quelli di importo complessivo non superiore a 10 mila euro senza visto di conformità;

le spese sostenute nel 2022 (eccetto quelle relative alla detrazione del 75% per gli interventi di superamento ed eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti).

Riferimento > Comunicato Stampa Entrate del 28 gennaio 2022

7 febbraio 2022

Ricordiamo che l’articolo 28 del decreto Sostegni-Ter (decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4) ha eliminato la possibilità di effettuare le cessioni del credito successive alla prima per il Superbonus e gli altri bonus cedibili. Praticamente dal 27 gennaio 2022, è possibile effettuare una sola cessione, senza possibilità di ulteriori cessioni “a catena”.

Ma è stato previsto dal Sostegni-Ter un periodo transitorio, per il quale i crediti che – alla data del 7 febbraio 2022 – sono stati già oggetto di sconto in fattura o cessione del credito, possono essere oggetto di una ulteriore e sola cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. Tutto ciò a patto che, prima del 7 febbraio 2022, sia stata trasmessa la comunicazione all’Agenzia delle entrate, a prescindere dal numero di cessioni avvenute prima di questa data.

Tuttavia a causa di un aggiornamento del software canale per la trasmissione delle comunicazioni delle opzioni di cessione o sconto in fattura viene prorogato il termine del 7 febbraio 2022 al 17 febbraio 2022 a cui fare riferimento per individuare i crediti, che sono stati precedentemente oggetto delle opzioni per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto oppure per la cessione di un credito d’imposta, che possono costituire oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Conseguentemente, a decorrere dal 17 febbraio 2022 è possibile effettuare esclusivamente un’ulteriore cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, nei termini normativamente previsti.

Riferimento > Provvedimento del 4 febbraio 2022 Entrate Prot. n. 2022/37381

17 febbraio 2022

Considerata la proroga di cui abbiamo parlato sopra, ci sono 10 giorni in più a disposizione per trasmettere la comunicazione di cessione per i crediti interessati dalla disciplina transitoria prevista dal decreto Sostegni ter. Il termine è quindi prorogato al 17 febbraio 2022 (anziché 7 febbraio).

Prima del 17 febbraio 2022 (ossia entro il 16 febbraio) devono essere inviate le comunicazioni per le opzioni relative agli interventi agevolabili per gli anni 2020, 2021 e 2022.

Nel caso in cui la comunicazione non sia stata validamente trasmessa all’Agenzia delle Entrate entro il 16 febbraio 2022, a partire dal 17 febbraio 2022 è possibile effettuare una sola cessione del credito, senza possibilità di ulteriori cessioni “a catena”.

Riferimento > Comunicato stampa Entrate del 3 febbraio 2022

24 febbraio 2022

Data a partire dalla quale è possibile trasmettere le comunicazioni per l’esercizio delle opzioni relative alla nuova agevolazione 75% per interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche (di cui all’articolo 119 del Decreto, introdotto dalla Legge di Bilancio 2022).

Riferimento > Provvedimento del 4 febbraio 2022 Entrate Prot. n. 2022/37381

7 marzo 2022

Entro il 7 marzo 2022 (ovvero 6 marzo 2022) devono essere inviate le comunicazioni per le opzioni relative agli interventi agevolabili con il 75% per il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche, considerando valido il periodo di transizione del decreto Sostegni-Ter.

Conseguentemente, a decorrere dal 7 marzo 2022 è possibile effettuare esclusivamente un’ulteriore cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, nei termini normativamente previsti.

Riferimento > Provvedimento del 4 febbraio 2022 Entrate Prot. n. 2022/37381

7 aprile 2022

Il termine ultimo, inizialmente fissato al 16 marzo 2022, è stato poi prorogato al 7 aprile 2022 per l’invio delle comunicazioni delle opzioni per gli interventi edilizi, per le spese sostenute nel 2021, nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020.

Riferimento > Provvedimento del 3 febbraio 2022 Entrate Prot. n. 2022/35873

16 marzo 2023

Termine ultimo per l’invio delle comunicazioni delle opzioni per gli interventi edilizi, per le spese sostenute nel 2022, nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2021 e nel 2022 (salvo proroghe future).

Riferimento > provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’8 agosto 2020, del 12 ottobre 2020 e del 12 novembre 2021

Foto:iStock.com/Dilok Klaisataporn