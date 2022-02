Superbonus unifamiliari: cosa si intende per il 30% dei lavori?

Le Entrate chiariscono come qualificare e quantificare la percentuale del 30% dei lavori realizzati sulle unità unifamiliari, una condizione necessaria da soddisfare entro il 30 giugno 2022, affinché si possa beneficiare del Superbonus fino al 31 dicembre 2022.

Con la Legge di Bilancio 2022 è stata prevista una proroga Superbonus per gli interventi effettuati dai condomini e mini condomini in mono proprietà (fino a 4 unità immobiliari), compresi quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), del DPR 380/2001, al:

110% fino al 31 dicembre 2023 (fino al 31 dicembre 2025 solo per aree terremotate)

(fino al 31 dicembre 2025 solo per aree terremotate) 70% per il 2024

65% per il 2025

Come abbiamo ricordato ad inizio articolo, la proroga 110% è invece prevista fino al 31 dicembre 2022 per gli interventi effettuati dalle persone fisiche su edifici unifamiliari a condizione che:

alla data del 30 giugno 2022 sia stato realizzato il 30% dei lavori.

Quali lavori considerare?

Entrate fa luce su quali sono i lavori da considerare. Tra le FAQ datate 28 gennaio 2022, si legge il chiarimento alla domanda:

Si chiede conferma che per il calcolo del 30% dei lavori complessivi, soglia che permette alla persona fisica di sostenere spese detraibili al 110% nelle unità unifamiliari ai sensi dell’articolo 119 D.L. n. 34/2020, tale percentuale vada “commisurata all’intervento complessivamente considerato” (risposta ad interpello n. 791/2021) comprendendo, quindi, non solo tutti gli interventi programmati al 110%, ma anche quelli a diverse percentuali di detrazione (es. spese di ristrutturazione detraibili al 50%). Vanno comprese anche le spese per interventi non agevolati?

In risposta, Entrate spiega che il 30% si riferisce all’intervento complessivo e non solo ai lavori ammessi al Superbonus, pertanto vanno considerati anche i lavori agevolati con altre detrazioni.

L’Agenzia per chiarire la questione, fa inoltre riferimento all’interpello n. 791/2021 – Superbonus – criteri per il raggiungimento della percentuale del 60% dei lavori di cui al comma 8-bis dell’articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34.

Entrate aveva già espresso un parere sul tema

Un parere delle Entrate sul tema era già stato fornito attraverso la risposta all’interpello n.791/2021, dove vengono indicati i criteri per definire la percentuale dell’intervento da completare per ottenere il Superbonus che va commisurata all’intervento complessivamente considerato e non solo ai lavori agevolabili con la detrazione Superbonus.

Nella risposta si legge che non basta considerare l’avanzamento del singolo intervento agevolabile per estendere i tempi del Superbonus, ma è necessario considerare l’intervento complessivo.

La risposta all’interpello n.791/2021 è stata rilasciata dalle Entrate nel novembre 2021, pertanto va tenuto conto che la normativa a cui si fa riferimento è quella vigente allora > ne abbiamo parlato meglio in questo articolo <

Da non perdere

Il materiale operativo che raccoglie una serie di documentazione di supporto per l’attività del tecnico, che vuole comprendere cosa è cambiato nella normativa e quali sono i nuovi requisiti e i nuovi obblighi imposti dal legislatore. All’interno:

moduli di asseverazione per la congruità delle spese sostenute per tutti i lavori agevolabili (Bonus Facciate e Bonus Facciate Termico, Fotovoltaico, Sismico, Colonnine di ricarica, Ristrutturazioni)

di asseverazione per la congruità delle spese sostenute per tutti i lavori agevolabili (Bonus Facciate e Bonus Facciate Termico, Fotovoltaico, Sismico, Colonnine di ricarica, Ristrutturazioni) ebook di spiegazione delle novità dal titolo “Bonus Casa e Regole Antifrode” a cura di Antonella Donati

di spiegazione delle novità dal titolo “Bonus Casa e Regole Antifrode” a cura di Antonella Donati una raccolta normativa ragionata e commentata

ragionata e commentata la tabella con indicati i massimali specifici di costo per gli interventi sottoposti a dichiarazione del fornitore o dell’installatore

una circolare operativa redatta dagli esperti di Fisco & Tasse con un’analisi dettagliata delle regole anti frode

Consigliamo anche

I Bonus Casa 2022: guida alle agevolazioni e alle detrazioni in edilizia - e-Book in pdf Antonella Donati, 2022, Maggioli Editore 2022, Con la Legge di Bilancio 2022 i bonus e le agevolazioni per la casa cambiano con importanti novità e altrettante conferme. L’eBook fornisce una guida pratica snella e molto chiara sulle diverse opzioni a disposizione per effettuare spese e investimenti sugli immobili in parte finanziati...



Prontuario tecnico per il Sismabonus e per il Super Sismabonus - e-Book in pdf (II edizione) Andrea Barocci, 2022, Maggioli Editore 2022, Procedure, interventi, asseverazione e responsabilità. Un vero e proprio prontuario di riferimento per i tecnici legato all’applicazione del c.d. Superbonus 110% per gli interventi antisismici e, in generale, sulle strutture, aggiornato allo stato dell'arte e alle ultime novità della Legge...



Foto:iStock.com/Devenorr