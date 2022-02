Nuovo isolamento acustico per il soffitto del Palazzetto dello Sport Guido Barbazza

Il Palazzetto dello Sport Guido Barbazza di San Donà di Piave (Treviso) ha appena riaperto le sue porte agli atleti e al pubblico. L’intero edificio è stato completamente rinnovato e Rockfon con le sue soluzioni per il comfort acustico e la sicurezza ha giocato un ruolo primario nel progetto.

L’intervento principale mirava infatti ad innalzare il controsoffitto di 40 centimetri, per consentire di giocare le partite di pallavolo di serie A, cosa fino a ieri impossibile. Questo intervento era stato richiesto più volte dalle associazioni sportive locali, da sempre impegnate in progetti a sostegno del settore.

Inoltre, vi era la necessità di realizzare un nuovo impianto di illuminazione interno ed esterno, sistemare l’ingresso per il pubblico e la biglietteria. Altro aspetto importante riguardava il trattamento ignifugo per gli 800 posti numerati, e la verniciatura delle gradinate.

Il Comune di San Donà di Piave ha così stanziato 400 mila euro per predisporre un Palasport moderno e di alto livello adatto ad ospitare in modo ottimale tutte le squadre interessate: la squadra di pallavolo maschile Invent Volley Team che gioca in A3, la formazione femminile Imoco Volley Poll Piave che disputa il campionato in B1, e il New Basket San Donà che gioca in serie C Silver.

I pannelli in lana di roccia Rockfon® Boxer™ utilizzati come soffitto per il palazzetto sono stati scelti in quanto soluzione ideale all’interno di palestre e impianti sportivi:

fornisce protezione al fuoco ,

, sono resistenti all’umidità ,

, c’è un eccezionale livello di assorbimento acustico.

Tutto ciò rende l’ambiente interno più sicuro e confortevole, all’insegna di quel benessere psicofisico tanto auspicato dai professionisti della progettazione.

Acustica al top: due soluzioni insieme

L’azienda è intervenuta nel progetto in coerenza con gli spazi interni del palazzetto (al centro della palestra e sulle gradinate), valorizzando le performance acustiche in relazione alla struttura dell’edificio, attraverso la fornitura di due sistemi differenti per le esigenze strutturali, in abbinamento ai pannelli Rockfon Boxer.

“Nella parte centrale del palazzetto abbiamo sostituito un soffitto in legno-magnesite con Rockfon® System OlympiaPlus A Impact 1A™, un sistema dotato di un’elevatissima resistenza agli urti (Classe 1 A) composto da struttura Chicago Metallic, e da appositi profili pensati per tenere in posizione i pannelli Rockfon Boxer (da 40mm) in ambienti in cui le superfici possono essere soggette ad urti da palla ad elevato impatto” – afferma l’arch. Francesco Zacchia, Sales Area Manager Rockfon per il Triveneto – “sulle tribune, a seguito dell’esigenza di installare i pannelli in aderenza con il solaio, si è optato per il sistema Rockfon® System T24 A Impact 2A™, sempre testato per resistere ad urti accidentali oppure occasionali”.

Le caratteristiche dei prodotti Rockfon

Non solo sicuri e altamente confortevoli, i prodotti Rockfon si distinguono per le garanzie di sostenibilità. L’azienda è costantemente impegnata nella creazione di un futuro più sostenibile: la lana di roccia è un materiale naturale e riciclabile, l’azienda ha da poco dichiarato che il 90% delle proprie soluzioni è certificato Cradle to Cradle, un attestato che asserisce un approccio innovativo e sostenibile volto alla realizzazione di prodotti che hanno un impatto positivo sulle persone e sul pianeta.

I lavori di ristrutturazione si sono svolti tra maggio e settembre, evitando così di intralciare l’attività agonistica. Oggi i sandonatesi ritrovano un Palasport completamente rinnovato. L’esigenza manifestata dal volley è stata l’occasione per un intervento di messa a norma di tutto il Barbazza, nell’ottica di un futuro più sicuro, confortevole e sostenibile.

