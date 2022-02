Patologie edilizie: TOP 3 libri più venduti

Studiare e analizzare i fattori che causano il degrado degli elementi architettonici e strutturali dei manufatti assume una primaria rilevanza nella progettazione degli interventi al fine di garantire la sicurezza e la salubrità delle costruzioni e degli utenti.

Risulta quindi fondamentale la formazione del tecnico coinvolto nelle analisi di rilievo e diagnosi e quindi nella progettazione degli interventi sui manufatti esistenti. Per approfondire le numerose tematiche che rientrano nella categoria delle patologie edilizie, abbiamo deciso di proporvi i tre libri più venduti dedicati a questo tema tra tutti quelli presenti sullo Shop Maggioli Editore.

di Marco Argiolas

Aspetti TOP → Linguaggio semplice ma rigoroso, difetti e correttivi, modalità di impiego e pro e contro per ogni sistema impermeabile. Schede online illustrate e commentate.

Perché averlo nella libreria dello studio? → L’autore fa chiarezza sui temi in esame partendo dai concetti di base, per poi approfondire la conoscenza dei sistemi impermeabili, e raccoglie le principali normative del settore.

di Renzo Sonzogni

Aspetti TOP → Manuale completo e primo del suo genere dedicato alla prevenzione e alla correzione degli errori e dei guasti nell’isolamento acustico degli edifici, realizzato da un docente ANIT con pluriennale esperienza

Perché averlo nella libreria dello studio? → È un condensato di informazioni importanti che non si trovano su altri testi di acustica, con terminologia ed esempi chiari, senza troppe formule né algoritmi complessi.

di Francesco Ucini

Aspetti TOP → Fornisce un protocollo di indagine per l’individuazione delle problematiche e è arricchito da 11 casi studio, integrati con 20 schede operative online.

Perché averlo nella libreria dello studio? → Dalla sua uscita è il manuale più venduto per comprendere facilmente e con tanti esempi come effettuare la diagnosi di perdite negli edifici e come riconoscere le differenze tra perdita e perdita, con suggerimenti per risolvere i problemi.

Da non perdere sul tema delle patologie edilizie

La nuova edizione del Corso di alta formazione sulle patologie edilizie. Il programma formativo è indirizzato ai tecnici pubblici e privati interessati a comprendere e interpretare la formazione e la presenza di danni e difetti nelle opere edili, al fine di prevenirne la comparsa e/o di ripristinare i manufatti edilizi.

Il corso, che partirà il 7 aprile 2022, si articola in 4 moduli formativi fruibili come formazione completa: