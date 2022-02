ENEA assume: quattro concorsi per 60 profili tecnici e amministrativi

L’ENEA, l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (di cui su Ediltecnico parliamo spesso ma in relazione ai Bonus Edilizi), ha pubblicato quattro concorsi per l’assunzione di 60 figure a tempo indeterminato tra tecnici, amministrativi e ricercatori.

ENEA è infatti un ente pubblico vigilato dal Ministero della transizione ecologica, quindi le assunzioni avvengono necessariamente tramite concorso pubblico. Dei quattro pubblicati, due concorsi sono per laureati e due per diplomati. Per tutti e quattro la scadenza è fissata per giovedì 24 febbraio 2022, alle ore 11.30.

I 60 posti messi a disposizione da ENEA sono così suddivisi, per profilo professionale ricercato:

30 posti di collaboratore tecnico enti di ricerca (Rif. CTER 03/2021) – diploma;

di (Rif. CTER 03/2021) – diploma; 15 posti di collaboratore di amministrazione (Rif. CAMM 04/2021) – diploma;

di (Rif. CAMM 04/2021) – diploma; 11 posti di ricercatore (Rif. RIC 01/2021) – laurea;

di (Rif. RIC 01/2021) – laurea; 4 posti di tecnologo (Rif. TEC 02/2021) – laurea.

Vediamo i bandi, i requisiti richiesti alle varie figure e come funziona il processo di selezione (per titoli ed esami).

Concorsi ENEA, requisiti generali

Per avere accesso alla procedura concorsuale di ENEA, i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti generali alla data di scadenza del bando (24 febbraio 2022), pena l’esclusione:

Cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o di Paesi Terzi, qualora ricorrano le condizioni previste dall’art. 38 D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

Conoscenza della lingua inglese e della suite Microsoft Office o sistemi equivalenti;

e della suite Microsoft Office o sistemi equivalenti; Adeguata conoscenza della lingua italiana (in caso di cittadini stranieri).

Per i 30 posti di collaboratore tecnico enti di ricerca (Rif. CTER 03/2021) e i 15 posti di collaboratore di amministrazione (Rif. CAMM 04/2021) è sufficiente il diploma di scuola secondaria di secondo grado e almeno due anni di esperienza lavorativa documentabile post-diploma.

Per gli 11 posti di ricercatore (Rif. RIC 01/2021) e i 4 posti di tecnologo (Rif. TEC 02/2021) è necessario invece possedere laurea specialistica o magistrale e in aggiunta dottorato di ricerca attinente alla posizione o almeno tre anni di esperienza lavorativa documentabile post-laurea.

Concorsi ENEA, bandi

30 posti collaboratore tecnico enti di ricerca

Rif. CTER 03/2021 >> bando di concorso

15 posti di collaboratore di amministrazione

Rif. CAMM 04/2021 >> bando di concorso

11 undici posti di ricercatore

Rif. RIC 01/2021 >> bando di concorso

4 posti di tecnologo

Rif. TEC 02/2021 >> bando di concorso

Per ulteriori informazioni e per tutti i documenti è possibile consultare il sito ufficiale di ENEA alla pagina opportunita.enea.it e il portale pica.cineca.it/enea.

Concorsi ENEA, prove d’esame

In relazione al numero delle domande pervenute, ENEA si riserva la facoltà di espletare una specifica procedura di preselezione consistente in quiz attitudinali e/o di cultura generale, anche di conoscenza di base della lingua inglese.

Oltre a questa eventuale preselettiva la procedura di selezione prevede due fasi, così organizzate:

valutazione dei titoli;

colloquio orale: a seguito della valutazione dei titoli, i candidati potranno prendere visione del punteggio conseguito e del diario delle prove dell’esame orale/colloquio, che riguarderà le materie e le conoscenze specifiche del profilo professionale.

Immagine: iStock/LukaTDB