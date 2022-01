Soluzione impermeabile per la piscina e il giardino sul tetto, cosa scegliere?

Quale soluzione progettuale può essere adatta al bordo di una piscina circondata da piante?

Sul tetto dell’Hotel Jam a Bruxelles, un palazzo di cemento un po’ anonimo trasformato poi in un albergo di lusso, sono state usate membrane impermeabili per il giardino sul tetto, dove è collocata una piscina e un cocktail bar per godersi lo skyline della capitale nel cuore dell’Europa.

Le piante e il verde che campeggiano sul tetto attirano l’attenzione da lontano e suggeriscono che, dietro la facciata di cemento conservata secondo la struttura originaria, esiste molto di più da ammirare e da apprezzare.

Realizzare una piscina e piantare alberi su un tetto comporta di adottare particolari accorgimenti:

l’ impermeabilizzazione deve essere particolarmente buona,

deve essere particolarmente buona, le radici delle piante non devono perforare le membrane impermeabili.

L’architetto Olivia Gustot si è rivolta a Derbigum, il gruppo multinazionale specializzato in materiali da copertura ecologici e a basso impatto ambientale.

Sistema di impermeabilizzazione per la struttura in cemento armato

Per il sistema di impermeabilizzazione l’architetto è partita dalla struttura in cemento armato esistente, rafforzato laddove era necessario. I pannelli isolanti sono stati incollati con il Derbitech FA, come sottostrato e per le membrane impermeabili ci si è affidati alle bituminose Derbicoat S e Derbigum SP.

L’architetto afferma: “Per l’impermeabilizzazione, scegliamo sistematicamente le membrane Derbigum perché sono affidabili e molto facili da usare, sia per la posa che per i dettagli o le finiture.”

Il risultato, oltre al tetto convertito in un accogliente bar con piscina e piante annesse, è un palazzo che ha mantenuto la sua storia attraverso la conservazione della facciata, ma è stato integralmente trasformato all’interno e reso caldo e accogliente, anche grazie all’uso del legno.

Il tetto dell’hotel Jam è un progetto che guarda al comfort, alla sostenibilità e al futuro. Inoltre, ha anche multifunzioni:

protegge dagli agenti atmosferici ;

; dura nel tempo , le membrane hanno una durata di oltre 40 anni (la migliore garanzia di sostenibilità);

, le membrane hanno una durata di oltre 40 anni (la migliore garanzia di sostenibilità); serve per altri utilizzi, come godersi i momenti di relax e di tempo libero sulla terrazza.

Il progetto é in linea con il programma ”No roof to waste” di Derbigum, basato appunto sul riciclo delle membrane bituminose e sulla multifunzionalità dei tetti piani.

