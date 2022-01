Preparazione Esami di Stato Ingegneria e Architettura: i manuali aggiornati

Esame di Stato in Architettura o Ingegneria in vista? Sicuramente conoscerai già i manuali di preparazione Maggioli Editore (Prontuario tecnico urbanistico amministrativo e Guida pratica alla progettazione).

Sono preparati dall’architetto Alberto Fabio Ceccarelli, e da oltre 20 anni sono considerati strumento indispensabile per prepararsi all’esame di abilitazione per architetti, pianificatori, paesaggisti, conservatori e per ingegneri civili, edili e ambientali, oltre a risultare utili anche per geometri, periti edili e per i concorsi nell’area tecnica degli Enti locali.

È ora disponibile una loro edizione aggiornata (l’ottava): vediamone caratteristiche e novità.

Manuale teorico e Tavole di progetto, per l’esame di abilitazione alle professioni di architetto sez. A-B, ingegnere sez. A-B, geometra, perito edile e per i concorsi nell’area tecnica degli Enti locali

Questa ottava edizione, totalmente rinnovata, racchiude in un unico volume:

la parte teorico-concettuale , con la trattazione degli argomenti che ricalcano quanto avviene nelle varie fasi progettuali, con l’aggiunta di nuovi spunti e schemi e l’aggiornamento della parte normativa (le 42 definizioni uniche del regolamento edilizio nazionale e la rinnovata normativa antincendio con le RTO e RTV in corso di emanazione);

, con la trattazione degli argomenti che ricalcano quanto avviene nelle varie fasi progettuali, con l’aggiunta di nuovi spunti e schemi e l’aggiornamento della parte normativa (le 42 definizioni uniche del regolamento edilizio nazionale e la rinnovata normativa antincendio con le RTO e RTV in corso di emanazione); la parte progettuale , con 335 elaborati architettonici e urbanistici , con le risoluzioni proposte dagli studenti che hanno frequentato i corsi di preparazione dell’autore a Milano;

, con , con le risoluzioni proposte dagli studenti che hanno frequentato i corsi di preparazione dell’autore a Milano; un elenco di nuove domande fatte nelle sessioni del 2020 e del 2021.

Tutte le tavole di progetto delle precedenti edizioni si trovano sull’area riservata del sito esamearchitetto.it e sono consultabili seguendo le indicazioni riportate in fondo al volume.

Per la preparazione all’esame di abilitazione alle professioni di architetto, pianificatore, paesaggista, conservatore sez. A – sez. B, ingegnere civile/edile, geometra, perito edile, per concorsi da tecnico negli Enti Locali e per la professione

La Guida pratica di cui abbiamo parlato è coadiuvata da questo Prontuario tecnico urbanistico amministrativo.

L’ottava edizione, pur conservando inalterate le caratteristiche di chiarezza ed esaustività necessarie a rispondere ai vari quesiti delle prove d’esame di Stato delle professioni tecniche, presenta numerose novità. Ad esempio, tiene conto delle più recenti modifiche e novità normative su:

Codice appalti , le modifiche “a tempo” introdotte dai successivi decreti correttivi e di semplificazione del nuovo Codice, oltre ad un capitolo specifico sui CAM (Criteri Ambientali Minimi) obbligatori;

, le modifiche “a tempo” introdotte dai successivi decreti correttivi e di semplificazione del nuovo Codice, oltre ad un capitolo specifico sui CAM (Criteri Ambientali Minimi) obbligatori; Testo unico edilizia , con alcune precisazioni legate alle innovazioni introdotte, oltre agli obblighi relativi alle costruzioni sismiche, rinnovati totalmente;

, con alcune precisazioni legate alle innovazioni introdotte, oltre agli obblighi relativi alle costruzioni sismiche, rinnovati totalmente; Codice dei beni culturali e ambientali , con precisazioni e approfondimenti legati ai quesiti posti negli ultimi due anni;

, con precisazioni e approfondimenti legati ai quesiti posti negli ultimi due anni; Norme Tecniche Costruzioni 2018, con le nuove metodologie di calcolo, con la revisione e l’aggiornamento degli esempi presenti nell’edizione precedente;

2018, con le nuove metodologie di calcolo, con la revisione e l’aggiornamento degli esempi presenti nell’edizione precedente; Ordini professionali, attività professionali specifiche e deontologia per architetti e ingegneri.

Risulta arricchita anche la parte relativa alla tecnologia e quella sull’edilizia sostenibile e la tecnologia a secco.

Il testo vede anche la riproposizione di una sezione aggiornata sulla struttura organizzativa degli Enti Locali e sul diritto amministrativo, di particolare utilità all’esame di Stato ma anche nei concorsi pubblici per l’area tecnica degli Enti locali.

Anche in questo caso, sul sito esamearchitetto.it sono presenti contenuti riservati di grande utilità (come ad esempio un sunto di storia dell’architettura e dell’urbanistica e spunti ed esempi di soluzione della prima e della seconda prova scritta).

Prontuario e Guida pratica possono essere comprati insieme in un kit completo di preparazione che comprende anche un fascicolo dedicato nello specifico alla prova orale unica. Il fascicolo contiene 700 quesiti selezionati tra quelli più richiesti nelle sessioni 2020 e 2021, utili per farsi un’idea delle tematiche più affrontate e per testare la propria preparazione dopo lo studio dei due manuali.

Oltre ai quesiti, il fascicolo riporta anche un elenco di 50 architetture famose tra le più richieste nelle sessioni passate, per agevolare gli aspiranti architetti e ingegneri nel ripasso.

