Pubblicate le Check List visto di conformità per Ecobonus, Sismabonus e Bonus ristrutturazioni

Le Check List che guidano i professionisti fiscali incaricati del rilascio del visto di conformità per Ecobonus, Sismabonus e Bonus ristrutturazioni nella versione ordinaria, sono state pubblicate sul sito della Fondazione Nazionale dei Commercialisti.

Le nuove Check List si aggiungono a quelle per il Superbonus 110% e per il Bonus Facciate.

I tre documenti di controllo sono aggiornati alla Legge di Bilancio 2022 e alle disposizioni antifrode. Per poter scaricare i file in versione word editabile è necessario accedere all’area del sito riservata ai Commercialisti.

A cosa servono le check list?

Le Check List per il visto di conformità sono state predisposte dalla Fondazione a supporto del professionista e assumono un carattere generale e non possono ritenersi comunque esaustive circa i controlli da effettuare.

La verifica resta in capo al professionista incaricato, che caso per caso valuterà la conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta e che è necessaria ai fini della valida apposizione del visto di conformità.

I tre documenti di controllo consentono la verifica:

dei dati del beneficiario;

delle spese sostenute;

dell’ammontare del credito ceduto;

del soggetto beneficiario;

dei dati relativi all’immobile;

della documentazione attestante la proprietà o disponibilità dell’immobile;

della documentazione per gli interventi sulle parti comuni (condominio);

delle altre dichiarazioni sostitutive rese dal beneficiario della detrazione;

delle abilitazioni amministrative, comunicazioni, relazioni e attestazioni tecniche richieste dalla vigente legislazione;

dei documenti di spesa ed i relativi pagamenti;

della tipologia di intervento;

dei documenti relativi alle opzioni da esercitare prima della fine dei lavori;

dei documenti relativi alle opzioni da esercitare alla fine dei lavori.

Nel documento Check List Bonus Ristrutturazioni viene anche riportata la Tabella A con indicazione della detrazione e dei limiti di spesa per ciascuna tipologia di intervento.

Visto e asseverazione: le novità dopo la Legge di Bilancio 2022

La Legge di Bilancio 2022 (legge 30 dicembre 2021, n. 234) oltre a prevedere la proroga della cessione del credito/sconto in fattura anche per le spese sostenute negli anni 2022, 2023 e 2024, ha inglobato le disposizioni del Decreto Antifrodi (abrogato dall’art. 1, comma 41), estendendo così anche per Ecobonus, Sismabonus, Bonus ristrutturazioni 50% e Bonus Facciate, l’obbligo, già previsto per il Superbonus 110%, di dotarsi del visto di conformità e dell’asseverazione della congruità delle spese sostenute.

A partire dal 1° gennaio 2022 è stata introdotto un alleggerimento delle misure, ovvero non sono previsti visto di conformità e asseverazione di congruità delle spese sostenute in caso di interventi di edilizia libera o piccoli cantieri di importo inferiore a 10.000 euro.

Inoltre, con la Legge di Bilancio 2022 è stata prorogata fino al 2024 la scadenza delle detrazioni e le possibilità di utilizzo delle opzioni alternative.

Foto:iStock.com/greenleaf123