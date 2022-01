Vendita appartamento Superbonus. Sconto, cessione o dichiarazione redditi: a chi spetta la detrazione?

Come fare in caso di vendita di un immobile in un condominio sul quale sono previsti interventi che danno diritto al Superbonus 110?

Qualora la vendita dell’appartamento avvenga prima del termine dei lavori, il nuovo proprietario assume i benefici e le responsabilità previste dalla super agevolazione?

>> Vorresti ricevere news come questa? Clicca qui, è gratis

Il quesito è stato posto da un lettore a Il Sole 24 Ore che ha analizzato il caso all’interno de L’Esperto Risponde. La risposta è a cura di Marco Zandonà, Direttore dell’area fiscale dell’ANCE.

Vendita appartamento prima della fine dei lavori

Il Fisco ha chiarito (lo si legge nella guida riassuntiva delle Entrate “Tutti gli sconti della precompilata 2021”, tratta dalla circolare n. 7 del 25 giugno 2021) che la variazione della titolarità dell’immobile sul quale sono effettuati gli interventi di recupero del patrimonio edilizio prima che sia trascorso l’intero periodo di fruizione della detrazione comporta, nei casi più frequenti, il trasferimento delle quote di detrazione non fruite.

Inoltre, in caso di vendita dell’unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi, l’art. 16-bis del TUIR, al comma 8, prevede che la detrazione non utilizzata, in tutto o in parte, venga trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare (Circolare 01.06.2012 n. 19/E, risposte 1.6 e 1.8).

Zandonà però spiega che, in caso di vendita dell’unità immobiliare prima del termine dei lavori che fruiscono del Superbonus, fa la differenza l’opzione scelta (artt. 119 e 121 del Dl Rilancio; art. 1, commi 66-77, della legge di Bilancio 2021; circolari 24/E/2020 e 30/E/2020).

Vediamo cosa accade se si è optato per lo sconto in fattura o la cessione del credito, oppure per la detrazione in dichiarazione dei redditi.

Sconto in fattura e cessione credito

Nel caso in cui il proprietario dell’immobile ha optato per lo sconto in fattura, e la comunicazione di cessione del credito all’agenzia delle Entrate in favore del fornitore è già avvenuta, il beneficio spetta al venditore.

Stesso discorso se il venditore ha pagato e ha effettuato la comunicazione di cessione del credito a terzi.

Nel caso in cui la comunicazione di cessione non sia ancora avvenuta all’atto del rogito, venditore e acquirente possono accordarsi su chi resta il beneficiario.

Potrebbe interessarti: No Superbonus edificio unico proprietario se non sussiste prevalenza della residenzialità

Detrazione in dichiarazione dei redditi

Se la detrazione va in dichiarazione dei redditi, si applica l‘articolo 16-bis, comma 8, del Tuir, Dpr 917/1986, secondo il quale in caso di trasferimento del fabbricato che fruisce della detrazione, il diritto si trasferisce all’acquirente, salvo accordo tra le parti sulla conservazione del diritto in capo al venditore (circolare 7/E/2021).

Consigliamo

Le Asseverazioni del Tecnico e il Visto di Conformità per il Superbonus 110% e i Bonus Edilizi ordinari - e-Book in pdf Sergio Pesaresi, 2021, Maggioli Editore 2021, Questo e-book, giunto alla sua terza edizione, viene ampiamente rinnovato ed aggiornato con l'obiettivo di accompagnare il tecnico-asseveratore ad approfondire il concetto e il contenuto dell’asseverazione che gli viene richiesta dal Decreto Rilancio. Viene inoltre trattato anche il visto di...



I Bonus Casa 2022: guida alle agevolazioni e alle detrazioni in edilizia - e-Book in pdf Antonella Donati, 2022, Maggioli Editore 2022, Con la Legge di Bilancio 2022 i bonus e le agevolazioni per la casa cambiano con importanti novità e altrettante conferme. L’eBook fornisce una guida pratica snella e molto chiara sulle diverse opzioni a disposizione per effettuare spese e investimenti sugli immobili in parte finanziati...



Foto:iStock.com/marchmeena29