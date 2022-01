Fattura elettronica Forfettari, obbligo in arrivo

Dopo il via libera del Consiglio europeo (decisione n. 2021/2251 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale UE del 17 dicembre 2021), a breve i contribuenti in regime forfettario non saranno più esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronica tra privati.

Non c’è ancora certezza sulla data di entrata in vigore di questa novità (è necessario un provvedimento normativo ad hoc, che deve ancora essere pubblicato), ma è ormai sicuro che entro l’anno i forfettari non saranno più esonerati dall’obbligo di emettere fattura elettronica verso i privati attraverso il Sistema di Interscambio (la fatturazione elettronica nei confronti della Pubblica amministrazione è invece sempre obbligatoria per tutti).

>> Non perderti nessun articolo! Ricevi le nostre news

Fattura elettronica Forfettari, come funziona

Finora l’accesso al regime forfettario determinava l’esonero dall’obbligo di fatturazione elettronica verso i privati (come da articolo 1, comma 3 del decreto legislativo n. 127/2015). Per incentivare l’adesione spontanea alla fatturazione elettronica, la legge di Stabilità 2015 aveva stabilito che per i forfettari con un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche il termine di decadenza per l’accertamento fosse ridotto di un anno.

L’estensione dell’obbligo di fatturazione elettronica ai forfettari è stato richiesto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con l’obiettivo di contrastare ulteriormente l’evasione fiscale, tenuto anche conto che l’introduzione della fatturazione elettronica non ha inciso in modo significativo sui costi a carico dei soggetti titolari di partita IVA.

Attendiamo il provvedimento necessario per rendere applicabile nell’ordinamento interno l’estensione dell’obbligo di fatturazione elettronica ai contribuenti in regime forfettario. Questo sicuramente conterrà anche la data di partenza, indicazioni su eventuali esclusioni ed eccezioni, e tutte le regole applicative.

Consigliamo

Guida alla fatturazione elettronica tra privati Nicola Santangelo, 2019, Maggioli Editore 2019, Il testo è aggiornato con i più recenti documenti di prassi pubblicati dall'Agenzia delle entrate e con le ultime disposizioni del Decreto fiscale (D.L. 23 ottobre 2018, n. 119,convertito nella Legge 17 dicembre 2018, n. 136), con il quale si è provveduto a semplificare...



La fattura elettronica: come gestirla Monica Greco, 2019, Maggioli Editore 2019, La disciplina della fattura elettronica: - Ambito soggettivo- Data di emissione- Ricezione della fattura- Dati della fattura- Bollo, sanzioni, delega e firma- Detraibilità e esigibilità dell’IVA- Casi particolari- Iter procedurale della fattura elettronica La FE per la...



Immagine: iStock/fizkes