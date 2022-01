Controllo accessi per il restyling dell’Hotel Radisson Venezia, Palazzo Nani

Costruito nel XVI secolo, Palazzo Nani è stata la residenza della famiglia Nani, antica famiglia veneziana impegnata nella vista politica, sociale e culturale del ricco passato della città. Il lavoro di ristrutturazione su progetto dello studio Marco Piva, ha trasformato la dimora in un Radisson Collection Hotel a 5 stelle.

Un lavoro di ristrutturazione che ha preservato gli elementi decorativi e architettonici originari. L’Hotel dispone di 52 camere progettate con cura e attenzione per soddisfare le esigenze degli ospiti. La struttura include anche un giardino nel cortile, una sala riunione privata e il Zoja Wine Bar e Terrace.

Dormakaba, con la collaborazione del Partner FIEL spa, azienda che opera nel mondo della progettazione, costruzione e manutenzione di impianti elettrici, speciali, termoidraulici e di climatizzazione, ha contribuito al processo di restyling interno della prestigiosa struttura ricettiva fornendo dispositivi di controllo degli accessi alle camere e alle aree comuni.

Le soluzioni fornite dall’azienda hanno risposto alle esigenze di design e robustezza richieste dal cliente.

Una serratura elettronica versatile con maniglia di design firmata da DND

Nel prestigioso hotel è stata fatta una scelta accurata per quel che riguarda le serrature elettroniche optando per la soluzione Quantum Pixel in una versione ancora più performante in termini estetici e di resistenza all’usura. Grazie alla collaborazione con Dnd, azienda leader nella produzione di maniglie di design di grande qualità, la serratura Quantum Pixel è altamente personalizzabile e adattabile ai vari contesti e stili architettonici come quello del Radisson di Venezia.

La maniglia Project di Dnd è con una finitura grafite satinato customizzata FORTE PGS con prestazioni garantite anti-graffio e anti-usura.

Quantum Pixel rappresenta una soluzione flessibile, sicura e facile da usare che garantisce alte prestazioni e un’estetica ricercata. Grazie all’elettronica integrata nella porta, la visibilità minima della componentistica la rende una serratura dal design compatibile con l’arredamento di qualsiasi hotel.

Ogni stanza dell’hotel, inoltre, è dotata di un sistema di chiudiporta con guida di scorrimento invisibile dormakaba IT 96, fornito per il progetto con la collaborazione del partner Ditrani, produttore di porte con una lunga esperienza nel settore.

Soluzioni per le aree comuni nell’hotel

Oltre alla fornitura delle maniglie elettroniche, l’azienda si è occupata anche di soddisfare le esigenze di controllo accessi sulle porte back of house fornendo le maniglie Confidant, che si adattano anche alle porte REI antincendio dotate anche di maniglioni antipanico. Per l’accesso alle aree comuni come aree uffici e ascensori sono stati installati i lettori della serie Saflok SR mentre per l’accesso agli ascensori è stato scelto il lettore dal design compatto Quantum RCU.

Sistema di controllo accessi moderno

Per la gestione del controllo accessi dell’hotel, l’azienda ha proposto Ambiance, una soluzione web-based che soddisfa tutte le esigenze delle moderne strutture, e che è stata facilmente integrata con il sistema di gestione PMS di proprietà Radisson.

Per saperne di più:

Foto di copertina: Dormakaba