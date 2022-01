Installazione condizionatore a pompa di calore: ok Bonus 50% e Bonus Mobili Elettrodomestici

Il tema è oggetto di analisi da parte del Fisco che attraverso La posta di FiscoOggi risponde ad un contribuente che vorrebbe installare presso il proprio immobile residenziale dei condizionatori a pompa di calore.

Il contribuente chiede chiarimenti, ovvero se tale intervento rientra tra quelli di manutenzione straordinaria per i quali si può avere la detrazione del 50% e se può usufruire anche della detrazione per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici.

La risposta è positiva. Ecco come funziona.

Ok al bonus mobili e alla detrazione IRPEF 50%

Nella risposta, a cura di Paolo Calderone, si legge che l’intervento di cui parla il contribuente rientra tra quelli di manutenzione straordinaria per i quali si può usufruire della detrazione Irpef del 50%. Inoltre è possibile beneficiare anche del bonus mobili ed elettrodomestici, qualora siano soddisfatte tutte le condizioni previste dalla normativa.

La motivazione è da ricercarsi nel fatto che l’installazione di un condizionatore a pompa di calore su immobili residenziali (impianto di climatizzazione invernale ed estiva) rientra tra gli interventi di manutenzione straordinaria per i quali si può usufruire della detrazione Irpef del 50% così come indicato nell’art. 16-bis del Tuir.

Come fare per ottenere la detrazione?

Per usufruire della detrazione 50% e non perdere la possibilità di accedere ai Bonus è necessario che i pagamenti siano effettuati con bonifico bancario o postale, anche “on line”, dal quale devono risultare:

la causale del versamento ,

, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e

del beneficiario della e il codice fiscale o il numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.

Per poter usufruire anche della detrazione per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici, così come previsto dalla circolare n. 7/2021, è necessario che l’intervento sull’abitazione sia riconducibile almeno alla manutenzione straordinaria. Entrate ha chiarito che rientrano in tale categoria l’installazione o l’integrazione di un impianto di climatizzazione invernale ed estiva a pompa di calore.

