Bobox, l’innovativa cabina doccia componibile che rivoluziona il benessere in bagno

Il progetto della cabina doccia Bobox, di Relax, nasce dalla esigenza di creare un prodotto innovativo che si potesse facilmente distinguere, fin dalle linee, dalla concorrenza. È un concept elegante e performante, capace di ridisegnare la flessibilità dell’intero spazio e dare nuova funzionalità al bagno.

In Bobox estetica e tecnologia vanno di pari passo, è un inno al minimalismo dove l’elevato standard tecnologico dei materiali, in alcuni casi esclusivi e brevettati, consente di creare soluzioni personalizzate per ogni esigenza di spazio e stile. Bobox inoltre presenta una estrema cura del dettaglio, finalizzata anche a facilitare le operazioni di pulizia e igiene.

Il concept

Bobox è un box doccia walk-in dal design innovativo, dalla forma inimitabile e protetta da un brevetto ornamentale. Le forme uniche sono state riconosciute anche dall’ADI (l’associazione per il design industriale). A giudizio dell’ADI, Bobox unisce innovazione e design e la nota distintiva è l’estremità arrotondata del vetro che permette di contenere gli spruzzi dell’acqua e al contempo di facilitare la pulizia.

Bobox, è veramente unico?

Sì, perché la ricerca estetica e la tecnologia avanzata di Relax hanno consentito di curvare il vetro da 8mm. Si tratta di un modello avvolgente e morbido, dal design minimale e funzionale allo stesso tempo.

Inoltre, Bobox è unico perché è componibile, chi lo acquista può aggiungere componenti anche in un secondo momento. Bobox, infatti, può essere completato con porta e tetto. Si può partire con una soluzione walk-in ad angolo o centro parete, come una cabina doccia ad angolo con porta-tetto e soffione, o un mix completo multifunzione, composto da tetto con soffione integrato, cromoterapia e idrogetti a colonna.

Bobox è unico perché è versatile: la varietà di finiture messe a disposizione degli utenti consentono, di serie, tante soluzioni di utilizzo. Può essere impiegato anche in ambiente outdoor, a bordo piscina oppure come divisorio tra una doccia e l’altra, in un centro fitness, grazie ai suoi componenti di qualità certificata. Bobox, infatti, come tutti i modelli Relax, è certificato e ha superato tutti i test previsti dalla normativa europea UNI EN 14428.

Bobox è unico perché è pratico: non è solo un modello di design ma è anche pratico e funzionale, di facile installazione. Il sistema di montaggio è semplice e rapido: il fissaggio del vetro sul profilo a muro non richiede l’uso di viti. Il vetro da 8mm viene infatti inserito nel profilo di compensazione a compensazione, senza alcun tipo di viti di fissaggio. Lo stesso profilo di compensazione può essere completamente annegato nella parete per ottenere una maggiore pulizia estetica esterna. In questo modo Bobox può diventare un box doccia senza profili a vista.

Bobox è unico perché è accessoriatissimo

Bobox dispone di una serie di accessori dedicati che si caratterizzano per l’assoluta coerenza stilistica con il box doccia e di conseguenza uniscono tecnologia e innovazione. Ed è proprio grazie a questi speciali accessori, progettati e realizzati ad hoc, che il concept

Bobox si esprime al meglio.

Gli accessori dedicati comprendono:

il soffione doccia che si fa apprezzare per le curve morbide e sinuose;

la colonna doccia multifunzione Byblos T in acciaio completa di miscelatore termostatico, doccetta e due idrogetti massaggianti;

il soffione Popeye, che svolge la funzione di sostegno al vetro:

la maniglia filiforme è disponibile in diverse finiture;

in dotazione con la porta vi è l’elemento di chiusura e guarnizione integrata che rende il box doccia ad alte prestazioni.

Bobox è unico per colori e finiture

Combinando i colori e le finiture disponibili, con Bobox si può realizzare una cabina doccia personalizzata per ogni tipologia di ambiente bagno. Il profilo murale e la barra di sostegno, infatti, possono essere richiesti in vari colori: nero opaco, bianco, brillantato, tortora, oro, bronzo, acciaio, crema, oro rosa e grigio. Il vetro di Bobox è invece disponibile in due diverse finiture: trasparente e grigio Europa. Il vetro grigio Europa è colorato in pasta di vetro. Questo è un vantaggio enorme in termini di durabilità perché la colorazione realizzata all’origine permette di mantenere intatte nel tempo la cromia. Non solo, i vetri colorati in pasta hanno una migliore resa estetica che si nota a colpo d’occhio.

Bobox è unico per facilità di manutenzione

È noto che fra tutti gli elementi del bagno il box doccia è quello che si sporca con più facilità. Il nemico numero uno è il calcare. Le gocce d’acqua lasciano residui che a lungo andare opacizzano il vetro. Per eliminare questo inconveniente, il vetro da 8mm di Bobox è dotato di un trattamento anticalcare che, grazie all’applicazione di un prodotto nanotecnologico, diminuisce il ristagno d’acqua è l’accumulo di calcare sulle pareti del box doccia.

Conclusioni

Bobox, disegnato da Giuseppe Diana, si distingue per le linee curve del vetro, che ne disegnano il profilo in maniera unica e caratterizzante. Oltre all’aspetto estetico grande attenzione è stata posta anche all’aspetto funzionale, studiato per dare al consumatore finale una esperienza d’uso in totale sicurezza. Nel realizzare Bobox nulla è stato lasciato al caso e ogni suo elemento è stato progettato con attenzione per contribuire al benessere degli utenti. Tecnologia, design e qualità dei materiali fanno di Bobox un prodotto unico e inimitabile.

