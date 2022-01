Edilizia libera: niente autorizzazione ma detrazione garantita

Niente asseverazione delle spese e visto di conformità per i lavori che rientrano nell’edilizia libera. Ma quanti di questi sono detraibili visto che nel TUE sono qualificati come “manutenzione ordinaria”?

È davvero possibile avere il bonus fiscale per ristrutturazione senza presentare nemmeno la CILA, e cedere le spese per questi interventi?

Ebbene sì, è così, “certificato” dall’Agenzia delle entrate: non serve la CILA per la detrazione se le opere rientrano tra quelle considerare agevolabili dalla stessa Agenzia, e messe per questo nero su bianco da ultimo nella circolare 7/2021.

La lista delle opere

Nel Glossario, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 7 aprile 2018, sono elencate in dettaglio 58 tipologie di opere che possono essere realizzate in totale autonomia, ossia per le quali non occorre presentare la CILA né pagare oneri al Comune.

Per quel che riguarda l’interno degli appartamenti, la lista ricomprende tutte le modifiche che non alterano in maniera significativa lo stato dell’immobile e che, di conseguenza, non richiedono la necessità di variazioni catastali una volta portate a termine.

Accanto al rifacimento degli intonaci e degli infissi, all’installazione di inferriate, parapetti e grondaie, modifiche al tetto e alla pavimentazione esterna rientrano anche la realizzazione di rampe, montascale e ascensori purché all’interno degli edifici e senza interventi sulle parti strutturali. Nessuna comunicazione al Comune neppure per i pannelli solari a patto che siano realizzati su immobili al di fuori dei centri storici.

Niente autorizzazione ma detrazione garantita

Il fatto che questa lunga lista di lavori non richieda la presentazione della CILA, come chiarito dall’Agenzia delle entrate già con la circolare 31/2019, e ribadito via via in tutte le circolari dedicate alla compilazione del modello 730, non ha però conseguenze in merito alla possibilità di detrarre gli interventi liberalizzati che rientrano comunque nella lista delle opere agevolabili.

Secondo l’Agenzia, infatti le modifiche introdotte “non hanno riguardato le definizioni degli interventi edilizi contenute nell’art. 3 del medesimo D.P.R n. 380 del 2001, cui fa rinvio il citato articolo 16-bis del TUIR e, dunque, tali modifiche non esplicano effetti ai fini delle detrazioni previste dalla citata disposizione” (pag. 335, circolare 7/2021).

E ancora “nel caso in cui la normativa edilizia applicabile non preveda alcun titolo abilitativo per la realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio agevolati dalla normativa fiscale, è necessaria un’autocertificazione nella quale occorrerà indicare: la data di inizio dei lavori e l’attestazione che gli interventi di ristrutturazione edilizia effettuanti rientrano tra quelli agevolabili, pur se non occorre alcun titolo abilitativo, ai sensi della normativa edilizia vigente”.

Non bastano queste dichiarazioni “generiche”?

Ecco un raffronto tra le opere contenute nel Glossario e la lista degli interventi classificati come “manutenzione ordinaria” ma detraibili, secondo l’elenco di contenuto nella circolare 7/2021 (da pag. 317 a pag. 335).

GLOSSARIO Circolare AdE 7/2021 Pavimentazione esterna e interna Nuova pavimentazione esterna o sostituzione della preesistente modificando la superficie e i materiali Intonaco interno e esterno Intonaci e tinteggiatura esterna con modifiche a materiali e/o colori Elemento decorativo delle facciate (es. marcapiani, modanature, corniciature, lesene) Rifacimento, anche parziale, modificando materiali e/o colori (o anche solo i colori) Opera di lattoneria (es. grondaie, tubi, pluviali) e impianto di scarico Nuova installazione o sostituzione con modifiche della situazione preesistente Rivestimento interno e esterno Intonaci e tinteggiatura esterna con modifiche a materiali e/o colori Serramento e infisso interno e esterno Nuova installazione o sostituzione con altri aventi sagoma, materiali o colori diversi Inferriata/Altri sistemi anti intrusione Sostituzione con innovazioni rispetto alla situazione preesistente. Nuova installazione con o senza opere esterne Elemento di rifinitura delle scale Nuova installazione, rifacimento e sostituzione con altra di caratteri (pendenza, posizione, dimensioni materiali e colori) diversi dai preesistenti Scala retrattile e di arredo NO Parapetto e ringhiera Rifacimento o sostituzione con altri aventi caratteri diversi da quelli preesistenti Manto di copertura Sostituzione dell’intera copertura. Sostituzione tegole con altre di materiale e/o forma diverse da quelle preesistenti. Rifacimento lastrico solare Controsoffitto non strutturale Innovazioni rispetto alla struttura preesistente o nuova costruzione Controsoffitto strutturale Innovazioni rispetto alla struttura preesistente o nuova costruzione Comignolo o terminale a tetto di impianti di estrazione fumi Canna fumaria e/o altre opere interne o esterne per riscaldamento o ventilazione Ascensore e impianti di sollevamento verticale Opere finalizzate all’eliminazione delle barriere architettoniche Rete fognaria e rete dei sottoservizi Nuova costruzione o rifacimento con dimensioni e/o percorso diversi da quello preesistente, con opere interne o esterne (dal limite della proprietà fino alla fognatura pubblica) Impianto elettrico Sostituzione dell’impianto o integrazione per messa a norma Impianto per la distribuzione e l’utilizzazione di gas Interventi per la messa a norma e diretti a prevenire gli infortuni Impianto igienico e idro-sanitario Sostituzione o riparazione con innovazioni rispetto al preesistente Impianto di illuminazione esterno NO Impianto di protezione antincendio NO Impianto di climatizzazione Opere finalizzate al risparmio energetico, realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette Antenna/parabola e altri sistemi di ricezione e trasmissione Opere finalizzate alla cablatura degli edifici solo se per tutte le unità immobiliari Punto di ricarica per veicoli elettrici Detraibile solo se abbinata a Superbonus Pompa di calore Opere finalizzate al risparmio energetico, realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette Servoscala e assimilabili Opere finalizzate all’eliminazione delle barriere architettoniche Rampa Nuova installazione, rifacimento e sostituzione con altra di caratteri (pendenza, posizione, dimensioni materiali e colori) diversi dai preesistenti Apparecchio sanitario e impianto igienico e idro sanitario Sostituzione se integrata o correlata a sostituzione impianti Dispositivi sensoriali Opere finalizzate all’eliminazione delle barriere architettoniche Pannelli fotovoltaici a servizio degli edifici al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 Opere finalizzate al risparmio energetico

