Disposizioni antifrode alleggerite per i Bonus Casa: nuove regole dal 1° gennaio 2022

Niente più asseverazione delle spese e visto di conformità per edilizia libera e microcantieri fino a 10 mila euro.

Ma perché allora quando si cerca di inviare la comunicazione per l’opzione per le spese del 2021 sul sito dell’Agenzia delle entrate compare la scritta: “Avviso agli utenti – In base a quanto previsto dal DL n. 157 del 2021, le comunicazioni delle opzioni relative a: Superbonus; altri interventi (nel caso in cui la cessione o lo sconto siano avvenuti a partire dal 12 novembre 2021) possono essere inviate esclusivamente dai soggetti abilitati ad apporre il visto di conformità”?

L’AdE ha “dimenticato” di aggiornare il software? Bisogna attendere ancora qualche giorno? No, non è così. La realtà è che le nuove regole si applicano solo dal 1° gennaio 2022, perché così prevede la legge. E non c’è nulla che si possa fare per sfuggire alla tagliola dei controlli per le spese del 2021.

I lavori esclusi dalla stretta

La Legge di Bilancio 2022 ha effettivamente abrogato il decreto antifrode (dl 157/2021) e alleggerito la stretta inizialmente prevista. Rispetto al testo originario delle norme, infatti, è stato stabilito che sono esclusi dall’obbligo di asseverazione delle spese e visto di conformità per la cessione del credito:

gli interventi ricompresi nella lista dell’edilizia libera; i lavori di importo complessivo entro i 10 mila euro.

Quanto al punto 1) la lista è quanto mai vasta in quanto è relativa di fatto a tutti gli interventi di manutenzione straordinaria che non intervengono sulle strutture portanti dell’edificio e non comportano variazioni della pianta interna.

Al punto 2) troviamo invece i microcantieri, ossia quelli per i quali è previsto un importo dei lavori che rientra nei 10 mila euro, a prescindere dal fatto che si tratti di interventi per i quali può essere necessaria la CILA. Si tratta ovviamente di una cifra che va considerata al lordo dell’IVA dal momento che l’imposta è una voce di costo per il committente soggetto privato.

Sempre previsti invece i controlli per il Bonus Facciate, per espressa indicazione di legge.

Tutti i prezzari utilizzabili

Con le novità apportate viene anche stabilita la possibilità di utilizzare gli stessi prezzari previsti per il Superbonus per asseverare la congruità delle spese dei bonus casa. Sono quindi ammessi:

• prezzario Regione/Provincia;

• prezzario DEI;

• listini ufficiali;

• listini Camera di commercio;

• prezzi correnti di mercato;

• prezzi determinati in maniera analitica anche utilizzando i prezzi indicati all’Allegato I al D.M. 6 agosto 20202 Requisiti tecnici.

L’onorario per le prestazioni professionali deve essere stimato congruo ai sensi del D.M. Giustizia 17 giugno 2016.

Il visto diventa detraibile

Infine con la legge di Bilancio arriva la conferma nero su bianco della possibilità di detrarre i costi per l’asseverazione e quelli del visto di conformità. Come indicato infatti dalla lettera b) del nuovo comma 13-bis dell’art. 119 “Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al comma 2 anche quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità, delle attestazioni e delle asseverazioni di cui al presente comma, sulla base dell’aliquota prevista dalle singole detrazioni fiscali spettanti in relazione ai predetti interventi”.

Resta fermo che il costo delle parcelle professionali non gode di un tetto di spesa a sé ma rientra nei limiti previsti per le diverse detrazioni.

Le nuove regole solo per il 2022

Fin qui le novità. Ma come la mettiamo con le spese del 2021? Ebbene per chi intende optare per la cessione del credito per le spese delle ultime settimane dello scorso anno deve applicare le regole precedenti e richiedere asseverazione e Visto. Il perché è presto detto.

L’abrogazione del DL 157, infatti, è scattata con l’entrata in vigore della legge di Bilancio, ossia a partire dal 1° gennaio 2022, non prima. Il decreto legge per sua natura, infatti, resta in vigore così come è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale esattamente per 60 giorni, ossia fintanto che non viene convertito in legge, o, come in questo caso, fintanto che non viene abrogato.

E tanto per essere chiari lo stesso comma 41 della legge di Bilancio che cancella il decreto chiarisce che in ogni caso “Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157”. Quindi per le spese del 2021 restano in piedi tutti i precedenti obblighi.

Di seguito una tabella di riepilogo dei lavori per i quali è possibile esercitare l’opzione nel 2022 e i casi nei quali sono richiesti asseverazioni e visto.

Foto:iStock.com/cagkansayin