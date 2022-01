Sismabonus Acquisti: scadenze aggiornate dopo la Legge di Bilancio 2022

La Legge di Bilancio 2022 ha ridefinito il calendario dei Bonus Edilizi. Per il Superbonus 110% è stata eseguita una revisione di date e percentuali e ne abbiamo parlato meglio nell’articolo > Superbonus 110% prorogato con calendario differenziato, dal 2024 l’aliquota scende <

Ma cosa è previsto per per l’agevolazione dedicata all’acquisto delle case antisismiche, ovvero il Sismabonus Acquisti?

Ricordiamo che il Sismabonus Acquisti consiste ordinariamente in una detrazione d’imposta del 75% del prezzo di acquisto se con l’intervento di demolizione e ricostruzione si ottiene il passaggio a una classe di rischio inferiore, oppure in una detrazione dell’85% se dall’intervento deriva il passaggio a due classi di rischio inferiori. Per questa agevolazione non è necessario il SAL e non è richiesta l’asseverazione per la congruità delle spese.

Con l’avvento del Superbonus 110, la normativa sul Sismabonus viene assorbita dalla super agevolazione, quindi l’aliquota della detrazione Superbonus Acquisti – normalmente variabile dal 75 all’85% a seconda del miglioramento della classe di rischio – è stata elevata al 110% e il Sismabonus Acquisti ha assunto la forma di un Super Sismabonus Acquisti. Questo però finché è in vigore il Superbonus 110.

L’agevolazione è valida per chi acquista un immobile frutto di un intervento di demolizione e ricostruzione da parte di un’impresa con conseguente miglioramento antisismico. Tuttavia, è necessario che la vendita dell’immobile avvenga entro 30 mesi dalla data di conclusione dei lavori> spieghiamo meglio qui come funziona il Sismabonus Acquisti <

Ma quali sono le scadenze da tenere sotto controllo per usufruire dell’agevolazione per le case antisismiche? Vediamo cosa prevede la Legge di Bilancio 2022.

Sismabonus Acquisti 110 fino al 30 giugno 2022

La Legge di Bilancio 2022 non interviene con una proroga sulla versione al 110, quindi viene confermata la scadenza del Super Sismabonus Acquisti al 30 giugno 2022.

Dopo la scadenza fissata, l’agevolazione scenderà dal 110% fino al 75% o all’85%, a seconda dei livelli di sicurezza dell’immobile assumendo la sua veste “ordinaria” e così come tutti i bonus casa diversi dal 110% resterà valida fino al 2024.

>> Ok Sismabonus 110% acquisto per immobili di categorie catastali escluse

Pertanto pare che l’agevolazione subirà un depotenziamento perché dal 1° luglio 2022 perderà l’aliquota 110. Tuttavia sulla questione scadenza Simabonus Acquisti restano aperti dubbi legati ad una mancata proroga nella versione 110 con la Legge di Bilancio 2022, ma non sappiamo se ci saranno chiarimenti dalle Entrate.

Sulla scadenza prevista per metà anno 2022, Ance – Associazione Costruttori Edili – direttamente interessata alla questione Sismabonus Acquisti in qualità di rappresentate di categoria delle imprese edili, si è espressa attraverso la voce del Presidente Buia: “Il Sismabonus Acquisti è un’importante misura di stimolo per la rigenerazione urbana delle nostre città che è un obiettivo strategico del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Ci auguriamo che il ridimensionamento della misura non depotenzi uno strumento che era stato pensato per consentire alle famiglie italiane di vivere in edifici più sicuri”.

>> Sì al Sismabonus acquisti 110 sugli acconti pagati entro il periodo agevolato

Foto:iStock.com/Natee Meepian