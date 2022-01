Diagnostica Strutturale: processi di controllo, valutazione e conservazione del patrimonio edilizio

Le disposizioni dettate dalle NTC 2018 hanno reso fondamentale sia lo studio che l’analisi prima di ogni intervento, in modo da determinare l’eventuale iter da seguire in caso di consolidamenti e altri lavori sulla struttura. Per questo motivo diventa necessario conoscere l’edificio in maniera veramente approfondita. Ed é così che viene in aiuto lo strumento della diagnostica utile per individuare gli eventuali degradi e le caratteristiche strutturali, geometriche e materiche e geometriche dell’immobile. Quindi, é importante conoscere e capire, grazie anche alla formazione su questo tema, quando e come intervenire su un edificio.

Master di II Livello in Diagnostica strutturale: il seminario online

Nell’ambito delle attività propedeutiche all’avvio del Master di II Livello in Diagnostica Strutturale presso il Politecnico di Milano per l’anno accademico 2022-2023, coorganizzato con la Codis (Associazione per il Controllo, la Diagnostica e la Sicurezza di Strutture, Infrastrutture e Beni Culturali) e in collaborazione tecnico amministrativa con Poliedra, si terrà il seminario: Processi Diagnostici sul costruito: evoluzione e gestione. Strumenti di controllo per la progettazione, la valutazione e la conservazione del Patrimonio Edilizio, Monumentale ed Infrastrutturale

Il seminario si svolgerà online, in data Martedì 18 gennaio 2022, mediante l’utilizzo della piattaforma di Fondazione CNI dalle ore 15:00 alle 18:00.

Organizzatori del seminario

Politecnico di Milano

Prof. Giampaolo Rosati, direttore del Master

Prof. Andrea Bassi

Prof. Fabio Biondini

Prof. Alberto Taliercio

Prof. Lorenza Petrini

Associazione Codis

Ing. Eduardo Caliano (Presidente)

Ing. Rocco Ferrini

Ing. Lucia Rosaria Mecca

Programma

Il seminario, della durata quindi di 3h, con riconoscimento di 3CFP, seguirà il seguente programma:

Introduzione al tema della Diagnostica Strutturale e presentazione del Master Diagnostica Strutturale: Esperienze a confronto Strumenti di controllo per la progettazione, la valutazione e la conservazione

