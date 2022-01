Comunicazione Enea SAL 2021 Superbonus: c’è tempo fino al 16 marzo 2022

Enea ha pubblicato un avviso sul proprio sito: è possibile trasmettere le asseverazioni entro il 16 marzo 2022, relative agli stati di avanzamento lavori al 30% o al 60% del 2021 le cui fatture sono emesse e pagate. Ciò significa che non è richiesto il rispetto della scadenza del 31 dicembre 2021 per la trasmissione.

Leggendo l’avviso si parla di “tempo utile”, difatti è bene ricordare che esistono dei tempi tecnici da tenere in conto per l’esercizio dell’opzione della cessione del credito o dello sconto in fattura e quindi legati all’invio dell’asseverazione e all’apposizione del visto di conformità.

Non si tratta di una data qualsiasi, ma il termine per la trasmissione delle asseverazioni per le opzioni di cessione del credito e sconto in fattura è collegato a quello per l’invio della comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate.

Enea precisa che per poter trasmettere la comunicazione è necessario che esistano delle condizioni, vediamo quali.

Attenzione alla data delle fatture

Una delle condizioni necessarie è che le fatture siano state emesse e pagate entro il 31 dicembre 2021.

Altra condizione da rispettare riguarda l’inserimento di una nota nell’asseverazione, che recita: Il tecnico asseveratore che si avvale di questa possibilità scriverà nelle note dell’asseverazione la frase: “Lo stato di avanzamento lavori di cui alla presente asseverazione, l’emissione delle fatture allegate e i relativi pagamenti, per la parte dovuta, sono avvenuti entro il 31 dicembre 2021”.

Ricordiamo che sulla questione SAL 30% entro fine 2021 si era espressa anche la Direzione regionale delle Entrate del Veneto (prot. 907-1595/2021): è necessario che entro il 31 dicembre 2021 le spese sostenute e lo stato avanzamento lavori siano pari almeno al 30% in uno stesso periodo d’imposta, altrimenti non è possibile cedere il credito o usufruire dello sconto in fattura > ne abbiamo parlato meglio qui <

Quante sono le asseverazioni depositate per il Super Ecobonus 110?

Sul sito Enea per avere un’idea sull’andamento del Super Ecobonus 110 è possibile consultare i dati a livello regionale e nazionale, a partire dal 1° settembre 2021. La pubblicazione dei report, che contiene 22 tabelle, avviene con cadenza mensile.

I dati resi noti sono:

il numero delle asseverazioni caricate sul sito dedicato;

caricate sul sito dedicato; il valore assoluto degli investimenti ammessi alla detrazione;

ammessi alla detrazione; i valori assoluti e percentuali dei lavori già completati.

Inoltre sono specificati i dati per i lavori relativi a condomini, edifici unifamiliari e unità immobiliari indipendenti.

Dalla tabella riepilogativa, del Report dati mensili al 31 dicembre 2021, si legge che le asseverazioni depositate a livello nazionale sono 95.718 di cui:

14.330 per gli edifici condominiali;

49.944 per gli edifici unifamiliari;

31.441 per le unità immobiliare funzionalmente indipendenti;

3 per i castelli aperti al pubblico.

Confrontando i report dei mesi precedenti, si osserva per il mese di dicembre 2021 un netto innalzamento del numero di asseverazioni depositate a livello nazionale. Per conoscere tutti i dati nel dettaglio consulta il Report dati mensili al 31.12.2021.

L'e-book Le Asseverazioni del Tecnico e il Visto di Conformità per il Superbonus 110% e i Bonus Edilizi ordinari contiene tutte le indicazioni operative necessarie con tutti i riferimenti normativi e le indicazioni aggiornate allo stato dell'arte, comprensive degli ultimissimi chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate e dell'ENEA.

