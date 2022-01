Efficienza energetica: TOP 3 libri più venduti

Oggi circa il 75% del parco immobiliare europeo è inefficiente sotto il profilo energetico. Questo dato può essere ridotto soltanto riqualificando gli edifici esistenti e cercando soluzioni intelligenti e materiali efficienti sotto il profilo energetico per le nuove costruzioni.

Sapere come progettare per migliorare l’efficienza energetica degli edifici è quindi fondamentale per un professionista tecnico che opera in edilizia. Tra tutti quelli presenti sullo Shop Maggioli Editore, abbiamo deciso di proporvi i tre libri più venduti dedicati all’efficienza energetica.

di Paolo De Martin

Aspetti TOP → Il manuale definitivo per la progettazione tecnica dell’edificio energeticamente efficiente ai tempi del Superbonus.

Perché averlo nella libreria dello studio? → Il manuale affronta il tema della riqualificazione e del risanamento energetico dal punto di vista concettuale e soprattutto tecnico, diventando quindi uno strumento operativo per progettazione e posa in opera dell’involucro edilizio.

>> Scopri di più e acquistalo qui <<

>> Vorresti ricevere direttamente articoli come questo? Clicca qui, è gratis

di Federico Arieti

Aspetti TOP → Dettagli costruttivi e stratigrafie accurate e commentate, file DWG associati, foto di cantiere e processi analizzati con criticità e suggerimenti.

Perché averlo nella libreria dello studio? → Si tratta di un compendio dalla vocazione altamente pratica. Il lettore troverà esposte con chiarezza tutte le riflessioni che devono guidare le sue scelte progettuali e le possibili

alternative da considerare.

>> Scopri di più e acquistalo qui <<

di Massimo Rossetti, Domenico Pepe

Aspetti TOP → Dalla scelta all’impiego dei materiali termici per l’isolamento in edilizia con schede prodotto, indicazioni e focus sui cappotti termici e sui materiali impiegati

Perché averlo nella libreria dello studio? →

Il volume raccoglie, organizza e contestualizza l’argomento degli isolanti termici, offrendo al progettista uno strumento utile per un approccio strutturato.

>> Scopri di più e acquistalo qui <<

Hai in mente altri libri da suggerirci e che vorresti vedere in classifica? Scrivici alla mail ediltecnico@maggioli.it