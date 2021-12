Concorsi Regione Puglia per 209 laureati: 80 i profili tecnici ricercati

Pioggia di assunzioni presso la Regione Puglia, che ha pubblicato ben 27 bandi di concorso per altrettanti concorsi pubblici volti all’assunzione di un totale di 209 unità di personale di categoria D, quindi in possesso di titolo di laurea.

Di questi 209 posti, 80 sono per profili tecnici (in particolare laureati in ingegneria e architettura, con diverse specializzazioni).

I profili professionali richiesti riguardano 6 diverse aree:

area amministrativa;

area competitività e sviluppo del sistema (Policy Regionali);

area comunicazione e informazione;

area economico-finanziaria;

area informatica e tecnologica;

area legislativa.

Concorsi Regione Puglia, profili tecnici

L’area che include i profili tecnici è l’area Competitività e sviluppo del sistema (Policy Regionali), in cui sono ricercati:

Specialista tecnico di policy/Ambito Agricoltura: n. 20 posti

Specialista tecnico di policy/Ambito Ambiente: n. 15 posti

Specialista tecnico di policy/Ambito Cultura e valorizzazione del territorio e del paesaggio: n. 3 posti

Specialista tecnico di policy/Ambito Fitosanitario: n. 10 posti

Specialista tecnico di policy/Ambito Formazione e lavoro: n. 3 posti

Specialista tecnico di policy/Ambito Gestione e valorizzazione del demanio: n. 4 posti

Specialista tecnico di policy/Ambito Istruzione: n. 3 posti

Specialista tecnico di policy/Ambito Lavori pubblici: n. 22 posti

Specialista tecnico di policy/Ambito Politiche internazionali: n. 2 posti

Specialista tecnico di policy/Ambito Protezione civile e Tutela del territorio: n. 11 posti

Specialista tecnico di policy/Ambito Salute: n. 12 posti

Specialista tecnico di policy/Ambito Socio-assistenziale: n. 2 posti

Specialista tecnico di policy/Ambito Sviluppo del sistema produttivo: n. 8 posti

Specialista tecnico di policy/Ambito Trasporti e mobilità: n. 10 posti

Specialista tecnico di policy/Ambito Turismo: n. 3 posti

Specialista tecnico di policy/Tutela, garanzia e vigilanza nel sistema delle comunicazioni: n. 2 posti

Specialista tecnico di policy/Urbanistica, Pianificazione territoriale e Politiche abitative: n. 15 posti

Gli 80 posti per laureati in ingegneria/architettura (con diverse specializzazioni) riguardano gli ambiti evidenziati, e quindi: Ambiente; Cultura e valorizzazione del territorio e del paesaggio; Gestione e valorizzazione del demanio; Lavori pubblici; Protezione civile e Tutela del territorio; Trasporti e mobilità; Urbanistica, Pianificazione territoriale e Politiche abitative.

La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata, esclusivamente per via telematica, entro le ore 23:59 del 27 gennaio 2022. Per la partecipazione al concorso il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC). Viene inoltre richiesto il pagamento della tassa di concorso di 10,33 euro.

Concorsi Regione Puglia, prove di selezione

La selezione si articolerà in due fasi:

un’unica prova scritta (40 domande con risposta a scelta multipla);

(40 domande con risposta a scelta multipla); valutazione dei titoli.

La prova scritta sarà volta a verificare le specifiche conoscenze del profilo professionale oggetto di selezione in relazione alle materie previste, e le specifiche capacità organizzative e competenze attitudinali diffuse, così come la conoscenza della lingua inglese (e eventuali altre lingue) e dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche.

La valutazione dei titoli avverrà dopo la prova scritta solo per coloro che saranno risultati idonei. Verranno valutati:

Titoli di studio;

Altri titoli (incluse le abilitazioni professionali).

Immagine: iStock/DragonImages