Riuso immobili pubblici, i nuovi bandi di concessione del Demanio

L’Agenzia del Demanio, in qualità di gestore degli immobili di proprietà dello Stato, ha pubblicato i nuovi bandi di concessione per il recupero e riuso di 22 immobili pubblici. Per candidarsi e presentare un’offerta c’è tempo fino al 19 maggio 2022 (ore 12:00).

Vediamo i dettagli di questa iniziativa finalizzata alla rigenerazione urbana, e l’elenco degli immobili interessati (collocati in Friuli Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, Liguria, Toscana, Marche, Lazio, Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia), scelti per essere sottratti al degrado e avviati a una valorizzazione economica, sociale, culturale e turistica.

Questi beni – che rappresentano un ventaglio variegato di tipologie del patrimonio immobiliare pubblico di valore storico e identitario, tutti strettamente legati ai contesti paesaggistici e urbani, al tessuto socio culturale e alle comunità locali di riferimento – saranno affidati, per un massimo di 50 anni, a privati in grado di farsi carico del loro recupero, riuso e buona gestione (dovranno essere necessariamente aperti al pubblico).

Queste nuove opportunità di rigenerazione di immobili dello Stato sono inserite nell’ambito del progetto Valore Paese Italia, il programma promosso da Agenzia del Demanio, MiC, ENIT e Difesa Servizi SpA, in stretta collaborazione con altri Ministeri e partner istituzionali. L’obiettivo di questa, come di altre iniziative parte del progetto, è quello di generare un ciclo economico virtuoso nel rispetto delle identità e delle esigenze dei singoli territori coinvolti.

Concessioni di Valorizzazione 2021-2022, elenco immobili a bando

Ecco l’elenco completo degli immobili interessati dai nuovi bandi di concessione del Demanio (concessione/locazione di valorizzazione – ex art. 3-bis D.L. n. 351/2001, convertito, con modificazioni, in L. n. 410/2001).

Friuli Venezia Giulia

Ex Deposito Munizioni Monte di Mezzo a Sagrado (GO)

Ex Casermetta difensiva di Monte Croce Carnico a Paluzza (UD)

Veneto

Ex Casello Roccolo a Pieve di Cadore (BL)

Ex Casello Ronchi a Pieve di Cadore (BL)

Stazione SottoCastello a Pieve di Cadore (BL)

Casello Bacucco sul Po ad Ariano nel Polesine (RO)

Lombardia

Ex Chiesa di San Cristoforo, alloggio indipendente e giardino a Mantova

Unità immobiliare di Via Stenico a Cremona

Liguria

Villa Lieta già Boyd con parco e pertinenze a Sanremo (IM)

Toscana

Teatro Rossi a Pisa

Villa Carducci Pandolfini a Firenze

Marche

Faro del Cardeto ad Ancona

Casa con Giardino adibita a Dogana a Grottammare (AP)

Lazio

Ex Dogana Torre di Badino a Terracina (LT)

Campania

Bastione Sperone a Capua (CE)

Gran Maestrato di San Lazzaro a Capua (CE)

Basilicata

Casa cantoniera della ferrovia Appulo-Lucana a Irsina (MT)

Calabria

Palazzo dei Principi Lanza di Trabia a San Nicola Arcella (CS)

Sicilia

Ex Caserma Calderi di Ortigia a Siracusa (SR)

Real Casa dei Matti a Palermo

Carcere di San Vito ad Agrigento

Casello Ferroviario Villa Margi a Reitano (ME)

Per ulteriori informazioni e documenti utili

agenziademanio.it

Immagine: vista di uno degli immobili a bando, Palazzo dei Principi Lanza di Trabia a San Nicola Arcella (CS), via agenziademanio.it

