Alla luce della Legge di Bilancio 2022 e della disciplina Anti Frode, quali sono le novità che riguardano i diversi aspetti tecnici (interventi ammissibili, provvedimenti tecnici, visto di conformità, congruità delle spese, asseverazioni e responsabilità)? E per quello che interessa gli aspetti fiscali della detrazione Superbonus 110% per l’efficienza energetica e per l’antisismica?

Questi argomenti verranno trattati all’interno del webinar Super Sismabonus e Super Ecobonus 2022: aspetti fiscali e tecnici organizzato da Maggioli Formazione, che si terrà venerdì 28 gennaio 2022 alle ore 15:00-18:30.

Programma e docenti

Il corso online offre un articolato percorso di approfondimento, dal punto di vista sia fiscale che tecnico, sugli interventi ammessi ad accedere al Superbonus 110%:

super Sismabonus per il miglioramento strutturale e sismico degli edifici,

per il miglioramento strutturale e sismico degli edifici, super Ecobonus per i lavori di risparmio energetico.

>>> Potrebbe interessarti anche: Super Sismabonus e SAL. Per raggiungere il 60% non bastano le sole opere strutturali

Saranno analizzate le novità e le conferme dopo la Legge di Bilancio 2022 e gli aspetti pratici legati alle nuove regole Anti Frode con un focus particolare sul Visto di Conformità e la verifica di congruità delle spese ammesse, senza dimenticare il tema delle asseverazioni e dei titoli edilizi (CILA-S o CILAS: Comunicazione Inizio Lavori Asseverata – Superbonus).

>> Vorresti sapere quali webinar ci saranno in futuro? Clicca qui

In particolare, il corso si strutturerà in tre parti:

Super Sismabonus e Super Ecobonus 2022: aspetti fiscali (a cura di Matilde Fiammelli) Super SismaBonus: aspetti tecnici e responsabilità (a cura di Andrea Barocci) Super Ecobonus: aspetti tecnici e responsabilità (a cura di Sergio Pesaresi)

I docenti, una commercialista e due ingegneri tratteranno le due tipologie di interventi sia dal punto di vista strettamente fiscale che da quello tecnico.

Interverranno come docenti:

Andrea Barocci , ingegnere, fondatore di IDS-Ingegneria Delle Strutture, si occupa di strutture e rischio sismico sia in ambito professionale che come componente di Organi Tecnici, Comitati, Associazioni.

, ingegnere, fondatore di IDS-Ingegneria Delle Strutture, si occupa di strutture e rischio sismico sia in ambito professionale che come componente di Organi Tecnici, Comitati, Associazioni. Matilde Fiammelli , dottore commercialista e revisore dei conti, oltre a relatore e autore di testi dal taglio fiscale.

, dottore commercialista e revisore dei conti, oltre a relatore e autore di testi dal taglio fiscale. Sergio Pesaresi, ingegnere civile, progettista, docente, specializzato in costruzioni ecosostenibili e di bio-architettura.

Durante la video conferenza saranno anche effettuate alcune simulazioni pratiche e sarà dato spazio alle domande di partecipanti.

Consigliamo anche

Le Asseverazioni del Tecnico e il Visto di Conformità per il Superbonus 110% e i Bonus Edilizi ordinari - e-Book in pdf Sergio Pesaresi, 2021, Maggioli Editore 2021, Questo e-book, giunto alla sua terza edizione, viene ampiamente rinnovato ed aggiornato con l'obiettivo di accompagnare il tecnico-asseveratore ad approfondire il concetto e il contenuto dell’asseverazione che gli viene richiesta dal Decreto Rilancio. Viene inoltre trattato anche il visto di...



Guida tecnica per il super sismabonus e il super ecobonus 110% - Libro Andrea Barocci, Sergio Pesaresi (a cura di), 2020, 2020, Questa guida si configura come un vero e proprio prontuario di riferimento per i tecnici, chiamati a studiare e ad applicare, per la propria committenza, gli interventi di miglioramento strutturale antisismico e di efficientamento energetico degli edifici nell’ambito delle...



Foto di copertina: iStock/gilaxia