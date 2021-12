Il Comune di Bologna cerca ingegneri e architetti junior, geometri e periti

Il Comune di Bologna è alla ricerca di professionisti tecnici, in particolare ingegneri, architetti, geometri e periti. Ha infatti recentemente indetto due concorsi pubblici: uno per la copertura di 32 posti di specialista ingegnere/architetto (junior), in scadenza il 17 gennaio 2022, e l’altro per 16 geometri/periti tecnici, in scadenza il 10 gennaio 2022.

32 posti specialista ingegnere/architetto (junior)

Questo concorso è finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato di 32 specialisti ingegnere/architetto (junior), in categoria D. L’avviso di concorso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 100 del 17 dicembre 2021.

I posti a concorso sono così distribuiti:

16 posti Specialista Ingegnere/Architetto, con competenze generali, nell’ambito

dei Dipartimenti Lavori Pubblici, mobilità e patrimonio e Urbanistica, casa e ambiente ;

dei Dipartimenti ; 8 posti Specialista Ingegnere/Architetto – Trasportista Progettista ;

; 8 posti Specialista Ingegnere/Architetto – Strutturista Progettista.

La domanda di ammissione deve essere presentata esclusivamente in via telematica, compilando l’apposito modulo, entro le ore 12 del 17 gennaio 2022.

Procedura di selezione

Nel caso in cui il numero di candidati risulti superiore a 250, l’Amministrazione potrà procedere ad una eventuale preselezione, che consisterà nella valutazione dei titoli posseduti dai candidati, dichiarati nella domanda di partecipazione.

La procedura selettiva vera e propria consisterà poi in due prove:

Prova scritta : verterà sulle materie generali comuni alle tre tipologie di posizione e potrà essere costituita da test a risposta multipla e/o da quesiti di carattere tecnico-professionale che potranno prevedere anche la soluzione di casi concreti. Nell’ambito della prova scritta verranno valutate, inoltre, le conoscenze informatiche e l’accertamento della conoscenza della lingua inglese;

: verterà sulle materie generali comuni alle tre tipologie di posizione e potrà essere costituita da test a risposta multipla e/o da quesiti di carattere tecnico-professionale che potranno prevedere anche la soluzione di casi concreti. Nell’ambito della prova scritta verranno valutate, inoltre, le conoscenze informatiche e l’accertamento della conoscenza della lingua inglese; Prova orale: consisterà in un colloquio di approfondimento delle conoscenze sulle materie specifiche per la/le tipologia/e di posizione per la/le quale/i il candidato partecipa nonché l’effettiva capacità di risolvere problemi ed elaborare soluzioni nell’ambito delle proprie competenze lavorative.

Il 28 gennaio 2022 saranno pubblicate le informazioni relative alle successive fasi della procedura concorsuale sul sito istituzionale dell’Ente.

16 posti geometri/periti tecnici

Questo concorso è finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato di 16 geometri/periti tecnici, in categoria C.

Possono partecipare coloro che risultino in possesso di diploma di maturità di geometra o perito con specializzazione nel campo dell’edilizia oppure diploma di Istituto tecnico settore tecnologico – indirizzo Costruzioni, ambiente e territorio.

In considerazione dei costanti orientamenti giurisprudenziali che riconoscono il carattere assorbente delle Lauree in Ingegneria e Architettura è possibile partecipare al concorso anche se in possesso di tali lauree, qualora le materie di studio comprendano quelle del corso di studi di Geometra o di Istituto tecnico settore tecnologico – indirizzo Costruzioni, ambiente e territorio e contemplino un maggior livello di approfondimento.

La domanda di ammissione deve essere presentata esclusivamente in via telematica, compilando l’apposito modulo, entro le ore 12 del 10 gennaio 2022.

