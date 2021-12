Tutte le conferme e le modifiche ai bonus edilizi che stanno per essere approvate

Sì al Superbonus al 110% fino al 2023 per i condomini e poi a scendere. Superbonus anche per villette senza condizioni ma solo fino alla fine del prossimo anno e a patto che a giugno sia stato realizzato il 30% dei lavori.

Novità anche per asseverazione delle spese e visto di conformità per la cessione dei bonus casa. Questi costi saranno detraibili, ma i nuovi controlli imposti dal decreto antifrode si applicheranno solo ai lavori di importi superiori ai 40.000 euro, un tetto più elevato rispetto a quanto anticipato due giorni fa, e sono sempre esclusi i controlli sui lavori che rientrano nell’edilizia libera, in questo caso senza tetti di spesa.

Saranno invece sempre applicati i controlli sul Bonus Facciate a prescindere dagli importi.

Diventa possibile effettuare interventi di coibentazione anche per gli edifici allacciati al teleriscaldamento grazie alla revisione delle modalità di calcolo dell’APE convenzionale in queste situazioni >> qui ne parliamo in dettaglio

Questione prezzari

Chiarito infine che nell’attesa del nuovo decreto del Ministero della transizione ecologica che dovrà fissare i prezzi massimi applicabili per tutti i bonus, sarà possibile utilizzare per la verifica della congruità della spesa per qualunque tipologia di intervento anche i prezzari finora utilizzabili solo per gli interventi di efficientamento energetico, e in particolare il prezzario della casa editrice Dei che viene aggiornato ogni sei mesi.

Articoli 119 e 122 decreto RIlancio

Ecco il testo degli articoli 119 e 121 del decreto Rilancio con le modifiche introdotte dalla Manovra e destinate ad essere approvate prima di Natale dal Senato per poi passare rapidamente alla Camera >> Leggilo e scaricalo qui

