Superbonus fino al 2025 per le aree terremotate: in arrivo la proroga

Tra gli emendamenti alla Legge di Bilancio 2022, approvati in commissione alla Camera, ce n’è uno che prevede la proroga al 31 dicembre 2025 del Superbonus per gli interventi edilizi effettuati nelle aree colpite dal terremoto negli ultimi anni, ovvero si tratta dei Comuni del centro Italia.

Nello specifico la misura interessa tutti i comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza.

Quali sono le cifre stanziate?

La conferma arriverà con la pubblicazione in Gazzetta della Legge di Bilancio 2022, intanto leggendo il testo dell’emendamento approvato dalla commissione Bilancio del Senato, si parla di una misura che prevede lo stanziamento di:

300 mila euro per il 2022,

9 milioni per il 2023,

41,2 milioni per il 2024,

96,7 milioni per il 2025,

145,1 per il 2026,

124,4 per il 2027,

86 per il 2028,

29,4 per il 2029 e

600 mila euro per il 2030.

Mauro Coltorti (M5S), presidente della Commissione Lavori pubblici e Infrastrutture del Senato, sulle cifre messe a disposizione ha dichiarato: “si tratta di cifre importanti che insieme al pacchetto di norme presentate dal Movimento 5 Stelle per il cratere sismico 2016-2017, consentiranno il rilancio economico di questi tormentati territori. Tutto il Paese necessiterebbe di un provvedimento analogo per rimodellare il nostro tessuto urbanistico. Ma è evidente che le zone colpite dai terremoti devono avere la priorità”

La richiesta di una proroga era stata avanzata dal Commissario Straordinario alla Ricostruzione Post Sisma 2016, Giovanni Legnini che aveva dichiarato qualche mese fa: “per la ricostruzione nei crateri post sisma è necessaria una proroga del Superbonus 110% di quattro anni, con o senza décalage, che riguardi anche le case unifamiliari”.

La necessità di un’estensione per le unifamiliari e le bifamiliari è da ricercarsi nella larga diffusione di questa tipologia di edifici nelle aree colpite dal sisma 2016. Difatti, le abitazioni sono per la maggior parte unifamiliari e bifamiliari, sia prime, sia seconde case.

Per Legnini “la proroga generalizzata del Superbonus al 110% fino al 2025 nelle aree colpite dai terremoti apre uno scenario molto positivo per la ricostruzione del Centro Italia, una delle più vaste e complesse che il Paese si è trovato ad affrontare”.

Foto:iStock.com/Rudolf Ernst