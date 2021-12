Stop asseverazione e visto di conformità per lavori di edilizia libera fino a 10 mila euro

Stop all’asseverazione delle spese e al visto di conformità per i lavori di edilizia libera fino a 10 mila euro in caso di cessione o sconto in fattura. E quando il visto di conformità è necessario diventa detraibile.

La Commissione Bilancio del Senato ha infatti approvato un emendamento in questo senso. Resterebbero invece i controlli sul Bonus Facciate.

Meno oneri

Secondo il testo dell’emendamento, dunque, torna la possibilità di cedere il credito senza dover ricorrere alla verifica della congruità delle spese per tutti gli interventi edilizi di importo complessivo entro i 10.000 euro che rientrano nell’ambito dell’edilizia libera.

Dalla sostituzione delle caldaie, a quella degli infissi, dal rifacimento dell’impianto idraulico all’impianto elettrico, torna dunque la possibilità di ottenere lo sconto in fattura o di cedere il credito senza doversi preoccupare di altro.

La semplificazione vale sia nel caso degli interventi dei privati che per quel che riguarda interventi condominiali.

Si riduce quindi la spesa per queste operazioni e a breve dovrebbero anche riaprirsi i canali di credito. Molte banche infatti al momento hanno bloccato queste operazioni proprio in attesa delle decisioni “definitive” del governo.

Bonus facciate ancora nel mirino

Fa eccezione a queste semplificazioni il Bonus Facciate. Anche se gli interventi di semplice pulitura rientrano tra quelli di edilizia libera, infatti, nel testo dell’emendamento approvato questo bonus risulterebbe escluso dalle semplificazioni. Si può ipotizzare che questo sia principalmente a causa del fatto che la detrazione riconosciuta in questo caso è pari al 90% e che molti si sono affannati a pagare tutte le spese pur senza aver avviato i lavori a causa del fatto che il bonus è destinato a ridursi al 60% dal prossimo anno.

Sì alla detrazione del visto di conformità

Con l’emendamento, infine, arriva la detraibilità del visto di conformità. È stata infatti inserita nella lista delle spese anche questa voce, in aggiunta alla detraibilità delle spese per le asseverazioni da parte dei tecnici (>>abbiamo parlato della detraibilità di queste spese in questo articolo).

