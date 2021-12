Bando ANSFISA per 180 ingegneri, ma in totale si ricercano 300 risorse

Ad annunciare l’arrivo del bando è stato il Ministro del MIMS – Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili – Enrico Giovannini, in occasione dell’insediamento ufficiale nella nuova sede istituzionale ANSFISA.

L’ANSFISA è operativa dal 30 novembre 2020 e la sua istituzione è stata sancita con il decreto legge 28 settembre 2018, n. 109 (poi convertito dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 – detto anche DL Genova) riguardante “Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze” >ne abbiamo parlato meglio in questo articolo<

L’uscita del bando di concorso in Gazzetta, per adeguare l’organico sia ai compiti attuali, sia ai nuovi compiti che arriveranno da gennaio 2022, è attesa per il 28 dicembre 2021. La selezione non sarà aperta solo agli ingegneri ma anche a geologi e amministrativi.

Cercasi 180 ingegneri e non solo

Il direttore dell’Agenzia, Domenico De Bartolomeo ha anticipato che la selezione interessa 300 persone da inserire in organico e ad essere richiesti sono soprattutto tecnici, ma anche personale amministrativo. La selezione interessa circa 180 ingegneri, più un’altra cinquantina di tecnici trai quali geologi. Il resto dei posti è riservato a personale amministrativo.

La nuova sede romana dell’ANSFISA è nel quartiere Eur. L’Agenzia avrà a disposizione anche una sala operativa e l’intenzione è quella di organizzare anche le altre sedi sul territorio, a partire da quella prevista a Genova che avrà una particolare vocazione per il settore delle infrastrutture stradali.

>> Sei interessato alle strutture? Qui trovi un breve video-corso per capire cos’è il degrado strutturale e come incide nelle verifiche strutturali

Il programma è quello di avviare le prime tre sedi di Roma, Genova e Firenze, per poi aprire sedi in altre dieci città principali, con un obiettivo di crescita delle risorse che passeranno dalle attuali 200 alle 669.

Il direttore De Bartolomeo ha annunciato che l’ampiamento di organico è anche funzionale all’ampliamento delle competenze: «dal primo gennaio prossimo includerà le competenze sugli impianti a fune, metropolitane, tranvie, scale mobili, ascensori e tapis roulant pubblici, incorporando il personale attualmente in servizio presso gli uffici del ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili preposti finora alla sicurezza dei trasporti a impianti fissi».

