Calcolo e progettazione strutture: TOP 3 libri più venduti

Il telaio strutturale rappresenta l’ossatura di un edificio, costituita da elementi orizzontali e verticali in grado di garantire la resistenza ai carichi che gravano su di essa.

Affinché la struttura possa funzionare è necessario eseguire delle verifiche per accertarsi che le azioni esterne alla quale è soggetta durante il suo ciclo di vita non vadano a causare cedimenti.

Per potere operare a livello strutturale è necessario che il professionista sia qualificato e aggiornato sulle ultime novità normative. Ci sono pertanto una serie di volumi che non possono assolutamente mancare nella libreria di uno “strutturista” o di un aspirante tale.

Tra tutti quelli presenti sullo Shop Maggioli Editore, abbiamo deciso di proporvi i più venduti e selezionato una TOP 3 best seller in strutture.

>> Vorresti ricevere aggiornamenti come questo? Clicca qui, è gratis

Si tratta di volumi a cura di esperti che raccolgono indicazioni, casi studio e “best practices” da considerare in fase progettuale, frutto di studio ed esperienze sul campo che possono tornare utili ad ingegneri, architetti ma anche a chi deve affrontare gli studi sulle costruzioni nei corsi delle scuole superiori e universitari.

Ecco la lista, con tutti gli aspetti TOP che qualificano ciascun libro e che lo rendono imperdibile.

di Francesco Cortesi, Laura Ludovisi

Aspetti TOP → Progettazione degli interventi locali con la redazione dei modelli di calcolo globale, interventi tipologici catalogati in funzione della tipologia strutturale dell’edificio esistente (costruzioni sismo-resistenti in muratura, calcestruzzo armato o acciaio). Vengono fornite indicazioni sulla scelta dell’intervento ottimale in base al sistema costruttivo.

Perché averlo nella libreria dello studio? → Al suo interno sono raccolti due progetti di intervento locale eseguiti su strutture esistenti agevolabili con Super Sismabonus, inoltre è presente un capitolo dedicato all’errata valutazione di un intervento locale.

>> Scopri di più e acquistalo qui <<

di Santino Ferretti

Aspetti TOP → Strutture in c.a., muratura, legno e acciaio, con esempi di calcolo, strumento utilissimo per la consultazione del professionista e utile per la preparazione all’esame di stato Ingegneri.

Perché averlo nella libreria dello studio? → Il testo contiene casi efficaci per la comprensione, ma anche per l’attività professionale dei tecnici che hanno a che fare non con la progettazione strutturale. Il prontuario illustra i criteri che sono alla base della progettazione strutturale.

>> Scopri di più e acquistalo qui <<

di Giuliano Gennari

Aspetti TOP → Indicazioni sia di tipo progettuale che di tipo esecutivo per il consolidamento di solai esistenti con esempi di intervento e inquadramento normativo degli stessi.

Perché averlo nella libreria dello studio? → Tutto sugli interventi di recupero da attuare per: i solai lignei, i solai in acciaio e tavelle o volterrane, i solai laterocementizi.

>> Scopri di più e acquistalo qui <<

Hai in mente altri libri da suggerirci e che vorresti vedere in classifica? Scrivici alla mail ediltecnico@maggioli.it

Foto:iStock.com/BirdImages