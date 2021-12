Testo Unico Edilizia: TOP 3 libri più venduti

Per chi lavora in campo edile, il Testo Unico dell’Edilizia (DPR n. 380/2001) è il riferimento guida. Lo si potrebbe definire uno strumento normativo indispensabile.

>> Vorresti ricevere aggiornamenti come questo? Clicca qui, è gratis

Il Testo Unico dell’edilizia è organizzato in tre parti:

attività edilizia: articoli dal 1° al 51 > contenente l’applicazione del decreto, la disciplina dei titoli abilitativi, il procedimento per il loro ottenimento e l’attività di vigilanza e repressione degli abusi edilizi; normativa tecnica per l’edilizia: articoli dal 52 al 135 > con indicazioni tecnico-pratiche; disposizioni finali: articoli dal 136 al 138 > con indicazioni sull’abrogazione delle norme confluite nel Testo Unico e la sua entrata in vigore.

Per poterne comprendere appieno la sua applicazione, ci sono una serie di volumi che non possono assolutamente mancare nella libreria di un professionista tecnico che opera in edilizia.

Tra tutti quelli presenti sullo Shop Maggioli Editore, abbiamo deciso di proporvi i più venduti e selezionato una TOP 3 best seller dedicati all’analisi del Testo Unico Edilizia.

I volumi di seguito decritti sono a cura di esperti che commentano ed analizzano il testo normativo per rendere di più facile applicazione le disposizioni legislative e regolamentari in materia e supportare ingegneri, architetti, geometri e periti edili nell’attività, ovvero nelle procedure autorizzative necessarie per realizzare un intervento edilizio.

Ecco la lista, con tutti gli aspetti TOP che qualificano ciascun libro e che lo rendono imperdibile.

di Donato Palombella

Aspetti TOP → Funzionalità iLibro (Libro Intelligente), commento e giurisprudenza.

Perché averlo nella libreria dello studio? → Il volume contiene una dettagliata analisi sulla prima parte del TUE (attività edilizia e titoli abilitativi). Ciascun articolo commentato è accompagnato dalla giurisprudenza che riporta: il riferimento su organo giudicante, sezione, data e numero, un titolo per orientare il lettore e la massima.

>> Scopri di più e acquistalo qui <<

di Marco Campagna

Aspetti TOP → Manuale pratico di rapida consultazione e approfondimento sulle verifiche da effettuarsi nelle fasi preliminari progettuali di interventi edilizi su edifici esistenti: dalle procedure edilizie alla verifica della conformità, dalle analisi vincolistiche alla pianificazione delle complessità fino alla individuazione delle criticità.

Perché averlo nella libreria dello studio? → L’autore si rivolge al lettore fornendo un’idea su come il tecnico può collocare un’attività a livello normativo e quali percorsi professionali e autorizzativi occorre compiere per realizzare un intervento.

>> Scopri di più e acquistalo qui <<

di Claudio Belcari

Aspetti TOP → Trattazione ragionata con un approfondimento specifico dei singoli argomenti anch’essi raggruppati per “problematiche” secondo uno sviluppo logico consequenziale.

Il “cuore” del manuale è la trattazione dell’abusivismo edilizio, della repressione e della regolarizzazione delle opere esistenti.

Perché averlo nella libreria dello studio? → Non solo analisi del TUE, ma anche approfondimenti sulle categorie di interventi edilizi e procedure, oltre ai quesiti risolti e ai riferimenti alla giurisprudenza.

>> Scopri di più e acquistalo qui <<

Hai in mente altri libri da suggerirci e che vorresti vedere in classifica? Scrivici alla mail ediltecnico@maggioli.it

Foto:iStock.com/aeduard